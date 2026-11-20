Экс-депутата Госдумы привлекают к ответственности по задолженности «Омскгоргаза»
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Арбитражный суд Омской области удовлетворил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по задолженности АО «Омскгоргаз» на сумму свыше 2 млрд руб. экс-депутата Госдумы РФ Андрея Голушко. С соответствующими требованиями обратился конкурсный управляющий организации Игорь Минаев, следует из данных ЕФРСБ.
Кроме того, в числе лиц, которых требуют привлечь к субсидиарной ответственности, указаны бывший депутат омского заксобрания Сергей Калинин, а также бывшие топ-менеджеры «Омскгоргаза» Константин Марченко, Алексей Заздравных и Ольга Шеблова.
В ноябре 2023 года АО «Омскгоргаз» было признано банкротом. Имущество компании было конфисковано в доход государства и впоследствии передано в собственность Омской области.
Как писал «Ъ», в июле 2022 года Мосгорсуд приговорил Сергея Калинина к 16 годам колонии строгого режима. По версии следствия, для хищения средств потребителей компании он создал преступное сообщество. В его состав, по материалам дела, вошли учредители «Омскгазсети» Александра Орлова, топ-менеджеры ОАО «Омскгоргаз» Александра Буцина и Константин Марченко, а также гендиректор «Омскгоргаза» Ольга Шеблова и гендиректор холдинга «Акция» Инна Пахотина. Андрей Голушко покинул территорию РФ.