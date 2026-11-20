Кроме того, в числе лиц, которых требуют привлечь к субсидиарной ответственности, указаны бывший депутат омского заксобрания Сергей Калинин, а также бывшие топ-менеджеры «Омскгоргаза» Константин Марченко, Алексей Заздравных и Ольга Шеблова.