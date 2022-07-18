Омские тарифы приговорили в Москве

От шести до 16 лет лишения свободы получили шесть участников организованного преступного сообщества (ОПС), которых признали виновными в особо крупном мошенничестве с тарифами на транспортировку газа для населения Омской области. Организатором аферы, в результате которой было похищено почти 2 млрд руб., оказался бывший председатель совета директоров холдинга «Акция», в который входит ОАО «Омскгоргаз», экс-депутат законодательного собрания Омской области от «Единой России» Сергей Калинин. Он и получил максимальное наказание. Ранее у фигурантов, среди которых был и экс-депутат Госдумы Андрей Голушко, конфисковали коррупционные активы, оцениваемые в 2,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

К рассмотрению 145 томов уголовного дела в отношении бывших председателя совета директоров холдинга «Акция» Сергея Калинина, учредителя компании «Омскгазсеть» Александра Орлова, топ-менеджеров ОАО «Омскгоргаз» Александра Буцина и Константина Марченко, а также гендиректора «Омскгоргаза» Ольги Шебловой и гендиректора холдинга «Акция» Инны Пахотиной Мосгорсуд приступил в начале ноября 2020 года. Всем подсудимым вменялись в вину организация преступного сообщества или участие в нем и мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впрочем, дальше оглашения обвинительного заключения дело тогда не продвинулось. Суд пришел к выводу, что на основании такого документа вынести приговор или иное решение невозможно. Прокуратуре такое решение удалось оспорить, и в мае прошлого года Мосгорсуд приступил к повторному рассмотрению этого дела.

В итоге суд полностью согласился с версией Следственного комитета России. Из материалов дела и приговора следует, что ОПС основной акционер и председатель совета директоров ОАО «Омскгоргаз» Калинин создал в 2011 году. Для реализации своего умысла фигуранты сначала провели серию сделок по продаже и сдаче в аренду, по сути, самим себе сети газопроводов. В частности, «Омскгоргаз», который в то время был подконтролен действующему тогда депутату Госдумы Андрею Голушко (фигурантом уголовного дела не стал), продал газопроводы аффилированной структуре — ООО «Омскгазстрой» за 45 млн руб., а затем у нее же арендовал их уже за 220 млн руб. в год. Впоследствии сети были сданы еще и в субаренду ООО «Омскгазсеть», которым руководил зять господина Голушко Александр Орлов.

В дальнейшем обвиняемые подготовили и направили в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Омской области и ФСТ России заявления от имени ООО «Омскгазсеть» на установление тарифов на транспортировку газа. При этом в стоимость были включены «заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы».

Утверждение этого документа прошло без заминки, поскольку, как говорится в деле, Сергей Калинин еще 29 июня 2012 года пролоббировал назначение на должность председателя РЭК Константина Марченко.

После этого соучастники, вводя контрагентов в заблуждение относительно реальной стоимости оказываемых услуг, заключили с ними договоры по транспортировке газа.

В общей сложности, как следует из приговора, в период с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов у потребителей было похищено более 1,9 млрд руб.

В итоге организатор махинации Сергей Калинин, для которого гособвинитель требовал 22 года, получил 16 лет колонии строгого режима, Константин Марченко и Инна Пахотина по 12 лет, Ольга Шеблова — десять, а Александр Буцин и Александр Орлов восемь и шесть лет соответственно. Своей вины никто из фигурантов не признал, а их защита намерена обжаловать приговор.

Адвокат Сергея Калинина Алена Игитян заявила “Ъ”, что защита решением суда шокирована. «Мы понимали, что обвинение мало не запросит, но все же надеялись, что суд разберется хотя бы в том, что в преступное сообщество следствие объединило обвиняемых абсолютно искусственно. Но этого, увы, не произошло. Вынесенный приговор считаем незаконным, необоснованным и несправедливым»,— заявила адвокат Игитян. Аналогичного мнения придерживается и ее коллега Александр Лебедев, защищающий осужденного Буцина. «Полагаю, что квалификация деяний фигурантов абсолютно неверная. Никакого ОПС в этом деле нет, а вопрос о якобы имевшем место завышении тарифов как минимум спорный,— заявил “Ъ” господин Лебедев.— Более того, если речь идет о предоставлении недостоверных сведений о тарифах, то это вообще административная ответственность, а никак не уголовная. Что же касается описанной в обвинительном заключении схемы, то ни для кого не секрет, что все предприятия этой отрасли в нашей стране работают именно по такой».

Напомним также, что в прошлом году Генпрокуратуре удалось добиться конфискации активов фигурантов этого уголовного дела, а также у экс-депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко почти на 2,3 млрд руб. Последний, как выяснил надзор, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также утаивал доходы своей супруги. Например, у последней помимо шести участков в Одинцовском районе Московской области обнаружились две квартиры на Лазурном берегу в районе Ниццы, а сам господин Голушко не указывал, что у него в пользовании находились бизнес-джет Hawker 850XP и вертолет Robinson R66, а под контролем — через АО «Дубровное» — охотничье хозяйство у озера Дубровное в Сладковском районе Тюменской области.

Олег Рубникович