Воронежские аграрии увеличили инвестиции в деловые коммуникации
По итогам десяти полных месяцев 2026 года зафиксирован рост инвестиций воронежского бизнеса в отечественные платформы для делового общения и обучения. Лидером по темпам цифровизации корпоративных коммуникаций стало сельское хозяйство с приростом на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 ноября рассказали в пресс-службе МТС.
В структуре спроса на онлайн-коммуникации в этом году первое место в Воронежской области занимает агропромышленный комплекс (75%), далее следуют легкая промышленность (12%), торговля (5%) и другие отрасли (8%).
«Впервые в этом году деловое общение и обучение перевели в онлайн частные образовательные учреждения региона, организовав защищенное дистанционное взаимодействие с преподавателями и учениками»,— отметили в компании.
Анализ показал, что аграрии активно используют возможности отечественных коммуникационных платформ для координации работы удаленных площадок, проведения ежедневных совещаний и согласования оперативных действий при изменениях на фермах, элеваторах и перерабатывающих заводах.
Предприятия легкой промышленности и торговые сети применяют сервисы для синхронизации работы специалистов филиалов, обучения и адаптации новых сотрудников с функцией контроля внимания.
«Воронежский бизнес выбирает отечественные платформы за счет прикладных функций, которые закрывают конкретные операционные задачи»,— прокомментировал результаты исследования исполняющий обязанности директора филиала МТС в Воронежской области Алексей Гурьянов.
В середине октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что крупный бизнес в Курской области увеличил инвестиции в проводной интернет почти в 1,5 раза