По итогам десяти полных месяцев 2026 года зафиксирован рост инвестиций воронежского бизнеса в отечественные платформы для делового общения и обучения. Лидером по темпам цифровизации корпоративных коммуникаций стало сельское хозяйство с приростом на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 ноября рассказали в пресс-службе МТС.