Крупный курский бизнес увеличил инвестиции в проводной интернет почти в 1,5 раза

По данным компании, на предприятия производства, розничной торговли и сельского хозяйства пришлось свыше 70% от общего объема новых подключений в сегменте крупного бизнеса. Положительную динамику продемонстрировали и представители малого и среднего предпринимательства: с начала 2026 года число подключений к проводной сети среди организаций торговли, ресторанного бизнеса и аптечных сетей выросло на 33%.