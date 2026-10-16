Крупный курский бизнес увеличил инвестиции в проводной интернет почти в 1,5 раза
По итогам девяти месяцев 2026-го крупные предприятия Курской области увеличили объем инвестиций в строительство инфраструктуры высокоскоростного проводного интернета на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе МТС.
По данным компании, на предприятия производства, розничной торговли и сельского хозяйства пришлось свыше 70% от общего объема новых подключений в сегменте крупного бизнеса. Положительную динамику продемонстрировали и представители малого и среднего предпринимательства: с начала 2026 года число подключений к проводной сети среди организаций торговли, ресторанного бизнеса и аптечных сетей выросло на 33%.
В большинстве случаев региональные компании выбирали каналы связи с пропускной способностью от 100 до 300 Мбит/с. Такая скорость позволяет обрабатывать большие объемы данных, обеспечивать защиту информации, а также интегрировать корпоративные облачные сервисы, системы управления клиентами и платформы видеоаналитики.
Специалисты связывают активизацию региональных компаний с необходимостью формирования устойчивой цифровой базы для цифровизации ключевых процессов и дальнейшего развития.
В 2025 году количество крупных предприятий Воронежской области, подключивших высокоскоростной проводной интернет от МТС, увеличилось на 76%. В сегменте малого и среднего предпринимательства региона число новых подключений к фиксированной сети за тот же период выросло на 55%.