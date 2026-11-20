До Тюмени хотят запустить самый длинный в мире маршрут беспилотного транспорта
Минтранс России предложил в 2027 году запустить беспилотные грузовики по трассе М-12 до Тюмени, передает ТАСС. Как сообщил на XX Международном форуме «Транспорт России» директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Артем Юренков, этот маршрут станет самым длинным для использования беспилотного транспорта.
«Сегодня озвучили, что в конце года будет трасса продлена до Тюмени. Предлагаем такой ориентир взять и беспилотники в следующем году запустить до Тюмени»,— сказал он. Сейчас по дорогам М-11, ЦКАД и М-12 до Казани курсирует 120 таких грузовиков. При этом в кабинах сидят водители, которые при необходимости должны взять управление на себя.
О возможном запуске беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток» на участке Казань — Екатеринбург председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко говорил еще в 2025 году. Часть трассы до Тюмени планируется открыть в декабре, при этом в ближайшее время начнутся работы по строительству Южного обхода Тюмени, который станет частью трассы М-12 «Восток». По мнению экспертов, продление трассы М-12 является наиболее перспективным направлением для беспилотных перевозок в направлении Урала и Сибири. Распространение автономного движения будет способствовать развитию бизнеса, ускорит доставку грузов и снизит ее стоимость.