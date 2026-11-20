«Сегодня озвучили, что в конце года будет трасса продлена до Тюмени. Предлагаем такой ориентир взять и беспилотники в следующем году запустить до Тюмени»,— сказал он. Сейчас по дорогам М-11, ЦКАД и М-12 до Казани курсирует 120 таких грузовиков. При этом в кабинах сидят водители, которые при необходимости должны взять управление на себя.