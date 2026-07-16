Хуснуллин сообщил Путину о планах открыть трассу М-12 до Тюмени в декабре

Участок скоростной автотрассы М-12 «Восток» до Тюмени должны открыть в декабре 2026 года. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Когда примерно до Тюмени дойдете?»,— спросил Владимир Путин. «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — ответил вице-премьер.

По словам господина Хуснуллина, несмотря на позднее начало весны, все работы идут планово. Вице-премьер также сообщил о продолжении строительства обходов Тюмени, Омска и Новосибирска.

Трасса М-12 «Восток» — скоростная автомобильная дорога, которая соединяет Москву, Казань и Екатеринбург. Ее строительство началось в 2020 году. Участок трассы до Тюмени власти планировали открыть зимой 2026 года.

Полина Бабинцева