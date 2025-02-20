На федеральной трассе до Екатеринбурга могут организовать автономные грузоперевозки

Трасса М-12 «Восток», которую планируется продлить до Екатеринбурга и Тюмени, в перспективе подходит для организации автономных грузоперевозок, передает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика». Ранее минтранс РФ сообщал, что запустить беспилотный транспорт на М-12 планируется в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотные грузовики

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Беспилотные грузовики

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как считают эксперты, распространение автономного движения на строящиеся федеральные трассы будет способствовать развитию бизнеса, ускорит доставку грузов и снизит ее стоимость, при этом продление трассы М-12 «Восток» является наиболее перспективным направлением для беспилотных перевозок в направлении Урала и Сибири.

Напомним, трасса М-12 «Восток» будет продлена до Тюмени к середине 2026 года, строительство участка в Свердловской области закончат летом 2025 года, когда будет завершена связка между М-12 и участком Дюртюли — Ачит. После этого строительство продолжит продвигаться до Тюмени.

Первые беспилотные автомобили для грузоперевозок пустили в июне 2023 года между Москвой и Санкт-Петербургом. В рамках проекта грузы перевозят несколько компаний и ритейлеров, в том числе Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries.

Ирина Пичурина