«Южный обход протяженностью чуть больше 20 км очень важен для всей страны, поскольку свяжет четыре федеральные автотрассы. Для нашего региона Южный обход также имеет большое значение, поскольку позволит разгрузить городские магистрали Тюмени от транзитного транспорта»,— сказал Александр Моор. Он также отметил, что строительство поспособствует дальнейшему экономическому развитию Тюменской агломерации. В частности, эту трассу ждут резиденты нового индустриального парка «Московский».