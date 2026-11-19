Власти подписали документ о софинансировании строительства Южного обхода Тюмени
На XX Международном форуме «Транспорт России» губернатор Тюменской области Александр Моор и замминистра транспорта РФ Игорь Костюченко подписали соглашение о софинансировании строительства Южного обхода Тюмени, сообщили в правительстве региона.
«Южный обход протяженностью чуть больше 20 км очень важен для всей страны, поскольку свяжет четыре федеральные автотрассы. Для нашего региона Южный обход также имеет большое значение, поскольку позволит разгрузить городские магистрали Тюмени от транзитного транспорта»,— сказал Александр Моор. Он также отметил, что строительство поспособствует дальнейшему экономическому развитию Тюменской агломерации. В частности, эту трассу ждут резиденты нового индустриального парка «Московский».
Строительные работы начнутся в ближайшее время — после определения подрядчика. Новая автомагистраль станет частью трассы М-12 «Восток» — скоростной автомобильной дороги, которая соединяет Москву, Казань и Екатеринбург. Ее строительство началось в 2020 году. До конца года ее собирались продлить до Тюмени — как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле, открытие запланировано на декабрь. В будущем дорогу продлят до Владивостока.