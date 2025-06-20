На трассе Казань — Екатеринбург станет возможно запустить беспилотный транспорт

На автомобильной дороге М-12 «Восток», включая перегон Казань — Екатеринбург, могут запустить беспилотный транспорт, сообщил «Известиям» председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее такой транспорт запустили на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, сейчас там ездит 68 беспилотных грузовиков. «Трасса М-12 через пару месяцев будет тоже готова их принять. То есть беспилотный маршрут растянется на 1520 км. Есть потенциальная возможность запустить беспилотный транспорт на 275-километровом перегоне Казань — Екатеринбург»,— рассказал господин Петушенко.

По его словам, участок Казань — Екатеринбург откроется в течение месяца, она позволит сократить время пути на четыре часа.

Напомним, строительство участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области закончат летом 2025 года, когда будет завершена связка между М-12 и участком Дюртюли — Ачит. После этого строительство продолжит продвигаться до Тюмени. Дорога будет платной — возле нее уже установили информационные щиты с расценками на проезд.

Как считают эксперты ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», распространение автономного движения на строящиеся федеральные трассы будет способствовать развитию бизнеса, ускорит доставку грузов и снизит ее стоимость, при этом продление трассы М-12 «Восток» является наиболее перспективным направлением для беспилотных перевозок в направлении Урала и Сибири. Ранее минтранс РФ сообщал, что запустить беспилотный транспорт на М-12 планируется в 2026 году.

Ирина Пичурина