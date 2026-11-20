Всего за ночь над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей перехватили и уничтожили 310 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, атаку беспилотников отразили в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Подробнее — в подборке «Ъ».