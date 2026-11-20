Что известно об атаках БПЛА на регионы России к утру 20 ноября
Смоленская область
Силы ПВО ночью сбили 32 беспилотника над Смоленской областью. При атаке повреждены гражданский объект промышленности, энергообъект и частный дом, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, при ударе обошлось без жертв и пострадавших.
Краснодарский край
Ночью в Краснодаре отражали атаку БПЛА, сообщил краевой оперштаб.
Отбой беспилотной опасности в Краснодаре объявили в 06:08. Ночные предупреждения распространялись также на Армавир, Анапу, Новороссийск и Геленджик. Объявленную в крае ракетную опасность к утру отменили.
Калужская область
За ночь ПВО уничтожила 16 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Перехваты произошли в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Износковском, Перемышльском, Спас-Деменском и Юхновском муниципальных округах.
По предварительной оценке губернатора, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
Ростовская область
Беспилотники уничтожили над Таганрогом, Шахтами и Новошахтинском, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Тульская область
За ночь военные уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.
К утру в регионе отменили и ракетную, и беспилотную опасность.
Орловская область
Семь беспилотников уничтожили над областью за прошедшие сутки, сообщил утром губернатор Андрей Клычков. По его данным, пострадавших и повреждений нет. На местах происшествий работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Другие регионы и сводка Минобороны
В ночной сводке Минобороны перечислены перехваты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а также Азовским и Черным морями. По данным ведомства, за ночь перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотников самолетного типа.
В Крыму объявляли ракетную опасность, затем ее отменили, сообщило региональное управление МЧС. В Липецкой области ночную ракетную опасность также сняли — об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В Воронежской агломерации утром отменили опасность атаки БПЛА, однако общеобластной режим опасности на момент сообщения сохранялся, заявил губернатор Александр Гусев.
В Вологодской области введенный утром режим беспилотной опасности позднее отменили, сообщил глава региона Георгий Филимонов.
В Северной Осетии утром действовал режим беспилотной опасности, в Моздоке объявили план «Ковёр», сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он также предупредил о возможном замедлении мобильной связи и интернета.