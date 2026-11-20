Мать челябинского экс-губернатора выселили из квартиры
Центральный районный суд Челябинска принял решение о выселении матери бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Натальи Юревич из квартиры. Информация размещена в картотеке суда.
Иск подало МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Изначально ответчиками были Наталья Юревич и отец экс-главы региона Валерий Юревич, однако последний в августе скончался. Иск ведомства суд удовлетворил частично. Ранее были лишены прописки в квартире жилого комплекса «Западный луч» бывшая супруга Михаила Юревича Оксана Юревич, его дочери Александра и Анастасия, а также Валерий Воронин.