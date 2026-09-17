Семью Михаила Юревича выселили из квартиры в ЖК «Западный луч»

Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил требования МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях и лишил прописки в квартире жилого комплекса «Западный луч» семью экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Информация отражена в картотеке суда.

Истец просил лишить прописки и выселить из квартиры бывшую супругу экс-главы региона Оксану Юревич, его дочерей Александру и Анастасию, а также Валерия Воронина. Основанием ведомство указывало решение суда о передаче 63 квартир, которые принадлежат экс-владельцам национализированной «Макфы» — Михаилу Юревичу, экс-депутату Госдумы РФ Вадиму Белоусову и членам их семей — в пользование Минобороны РФ. Регистрация семьи экс-губернатора в жилом помещении и их проживание там нарушают права истца на распоряжение федеральным имуществом, подчеркивало МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Однако суд, организовав проверку по адресу, выяснил, что владельцы на самом деле не проживают в квартире. В связи с этим были удовлетворены требования только касательно отмены прописки семьи в помещении.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России «Макфа», стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «Родник» и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО «УК „М-групп“», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Виталина Ярховска