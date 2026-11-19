Пресс-конференция Путина по итогам саммита АТЭС. Главное
О встрече с Трампом и Си
Путин рассказал, что говорил с Трампом и Си о реформировании ООН, демократии, вопросах безопасности, нераспространении ядерного оружия, свободе судоходства, деятельности МУС, который выходит за рамки компетенции и принимает юридически неверные решения.
Только Господь знает, что будет дальше, но хотелось бы, чтобы взаимопонимание было и встреча имела продолжение.
Об отношениях с США
Путин не сомневается, что Трамп искренне стремится к решению украинского конфликта и налаживанию отношений с Россией.
Внутриполитическая обстановка в США сложная, там много противовесов и инструментов сохранения баланса политических сил.
В отношениях России и США лучше иметь договоренности, которые трудно осуществлять, чем не иметь их совсем.
Президент РФ заявил, что благодарен Трампу за приглашение на G20, но не всегда комфортно часто выезжать за границу. Пока решение о поездке не принято, но российская делегация будет представлена на высоком уровне.
Неясно, представляет ли Нобелевская премия мира ценность, были случаи, когда решения принимали по политическим соображениям. Деньги на Нобелевскую премию — изначально российского происхождения, так как Нобель заработал их в России. Решения о вручении Нобелевской премии мира часто принимались по политическим мотивам, а не за реальный вклад.
О конфликте на Украине
Именно Украина начала войну на юго-востоке страны. Жители Донбасса в полном соответствии с первой статьей устава ООН объявили о независимости от Украины. РФ признала республики Донбасса только после публичного заявления Киева, что он не намерен выполнять договоренности. Янукович был против вступления Украины в НАТО, его «снесли» с помощью госпереворота.
Запад считал, что с РФ не надо договариваться, а надо «давить», это и закончилось нынешними боевыми действиями. Запад никогда не признается, что несет ответственность за развязывание украинского конфликта.
Есть компромиссы по украинскому урегулированию, они предложены США, мы согласились с ними, в том числе в Анкоридже. На данный момент ЕС и Украина не готовы к компромиссам и договоренностям о прекращении боевых действий, но может быть придут к ним.
Власти Украины не хотят завершения боевых действий, потому что им придется идти на выборы. У них нет стимулов соглашаться на остановку боевых действий и условия долгосрочного мира, потому что Киев потеряет финансирование. Если Украина и ее спонсоры осознают реалии, то «компромиссы состоятся».
Украина говорит об удержании оставшихся территорий Донецка «еще какое-то время», но есть ли в этом смысл?
РФ действует мягко на Украине, стремясь сохранить возможности для мирного урегулирования.
Украина имеет право на безопасность, так же как и Россия. Безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность. Нейтралитет был закреплен в декларации независимости Украины.
США настойчиво просят РФ согласиться на участие европейцев в переговорах по Украине.
Об ударах по Крымскому мосту
Крымский мост — исключительно мирный объект, он не используется для перевозки военной техники и нефтепродуктов. Обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня, «но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем». Мост будет восстановлен, его железнодорожная часть уже восстановлена.
Россия будет предпринимать усилия по защите трассы, ведущей на Крымский мост. Она подобна «дороге жизни», которая вела в Ленинград.
Киев нанес урон России своими «40 днями дальнобойных санкций», но ответные действия РФ оказались гораздо более болезненными.
О Европе
Непреодолимых препятствий для достижения договорённостей по системе европейской безопасности нет — надо, чтобы все признали реалии и компромиссы.
Сообщения о планах нападения России на Европу — чушь.
Россия понимает, что обсуждать вопросы безопасности, в том числе в Европе, без европейцев бессмысленно.
США настойчиво просят согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине, но европейские лидеры говорят о подготовке к войне.
По дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию, а потом решить, в каком формате продолжать диалог с Украиной.
ЕС стремится к превращению в военно-политический блок, для РФ это вызов. Неприемлемо введение любых войск на Украину, а ЕС все время обещает это сделать.
Если народы Европы хотят кормить Украину, это их дело. Население европейских стран не хочет милитаризации и никаких войн, в том числе с Россией.
Без смены политических элит в некоторых европейских странах невозможно будет полноценно восстановить отношения.
Россия не портила отношения с Европой, эту политическую диарею надо прекращать.
Нелегитимные санкции Запада подтолкнули Россию к развитию отношений со странами АТЭС.