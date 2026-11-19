Именно Украина начала войну на юго-востоке страны. Жители Донбасса в полном соответствии с первой статьей устава ООН объявили о независимости от Украины. РФ признала республики Донбасса только после публичного заявления Киева, что он не намерен выполнять договоренности. Янукович был против вступления Украины в НАТО, его «снесли» с помощью госпереворота.

Запад считал, что с РФ не надо договариваться, а надо «давить», это и закончилось нынешними боевыми действиями. Запад никогда не признается, что несет ответственность за развязывание украинского конфликта.

Есть компромиссы по украинскому урегулированию, они предложены США, мы согласились с ними, в том числе в Анкоридже. На данный момент ЕС и Украина не готовы к компромиссам и договоренностям о прекращении боевых действий, но может быть придут к ним.

Власти Украины не хотят завершения боевых действий, потому что им придется идти на выборы. У них нет стимулов соглашаться на остановку боевых действий и условия долгосрочного мира, потому что Киев потеряет финансирование. Если Украина и ее спонсоры осознают реалии, то «компромиссы состоятся».

Украина говорит об удержании оставшихся территорий Донецка «еще какое-то время», но есть ли в этом смысл?

РФ действует мягко на Украине, стремясь сохранить возможности для мирного урегулирования.

Украина имеет право на безопасность, так же как и Россия. Безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность. Нейтралитет был закреплен в декларации независимости Украины.