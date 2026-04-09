Зампред Верховного суда России Юрий Иваненко ушел в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия зампреда Верховного суда — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Юрия Иваненко, передает «Интерфакс». Он подал заявление об отставке по собственному желанию.
Юрий Иваненко (2024 год)
Юрий Иваненко родился 31 августа 1966 года в Омской области. С 1999 по 2009 год занимал должность судьи Советского районного суда города Омска. В 2009-2015 годы был зампредом Ленинградского областного суда.
Господин Иваненко стал судьей Верховного суда России в апреле 2015 года, в 2020 году возглавил третий судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам. На должность зампреда инстанции был назначен в июле 2024 года.