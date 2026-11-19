По словам губернатора Дениса Паслера, работы на участках начались в конце сентября. Всего специалистам предстоит убрать почти 22 тыс. куб. м завалов и донных отложений. На первом участке расчистка близится к завершению — оттуда уже вывезли более 3,1 тыс. куб. м отложений. Второй участок расчищен наполовину, начаты работы на третьем. «Держу вопрос на контроле. Безусловно, не ограничимся этим годом: в 2027 году после весеннего паводка начнем расчистку других участков»,— подчеркнул господин Паслер.