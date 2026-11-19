В Ирбитском районе расчистят четыре участка рек Ница и Ирбит до конца года
В Ирбитском районе до 20 декабря планируют расчистить четыре участка рек Ницы, Ирбита и протоки Старица в районе города Ирбита. Работы должны улучшить пропускную способность русел и снизить риск подтоплений во время паводка, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
По словам губернатора Дениса Паслера, работы на участках начались в конце сентября. Всего специалистам предстоит убрать почти 22 тыс. куб. м завалов и донных отложений. На первом участке расчистка близится к завершению — оттуда уже вывезли более 3,1 тыс. куб. м отложений. Второй участок расчищен наполовину, начаты работы на третьем. «Держу вопрос на контроле. Безусловно, не ограничимся этим годом: в 2027 году после весеннего паводка начнем расчистку других участков»,— подчеркнул господин Паслер.
По данным департамента, есть небольшое отставание от графика: техника не могла проехать из-за переувлажнения почвы, поэтому рабочим пришлось обустроить временные дороги из железобетонных плит.
В середине июля режим ЧС из-за паводка вводился в Ирбите, где вышла из берегов река Ница. В городе и близлежащих поселениях были развернуты пункты временного размещения. Режим ЧС также действовал в Ирбитском муниципальном образовании, где в зоне подтопления находились не менее 366 придомовых территорий и оказались затоплены 194 дома.
Ранее сообщалось, что агентство водных ресурсов выделило Свердловской области 30,8 млн руб. на расчистку русел рек Ницы и Ирбита.