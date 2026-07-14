Сверх Ницы

С 14 июля режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в Ирбите, где вышла из берегов река Ница. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения. Накануне в Ирбит приезжал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он дал поручение ввести постоянную работу с людьми, чье имущество пострадало в результате подтоплений.

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Фото: Страница главы Ирбита Николая Юдина во «ВКонтакте» Ирбит

Фото: Страница главы Ирбита Николая Юдина во «ВКонтакте»

В Ирбите режим чрезвычайной ситуации был введен после того, как вода в реке Ница практически достигла опасного уровня — 741 см. «Сохраняется вероятность увеличения зоны затопления поймы, жилых домов, участков дорог»,— говорится в оперативном прогнозе МЧС на 15 июля.

Как рассказали «Ъ-Урал» местные жители, сейчас затоплены окраины Ирбита и ближайшие улицы: жилые дома, огороды, парки, дороги.

Вода разливается в 50 м от здания администрации Ирбита и в 100 м от Ирбитского молочного завода. Там, где нет возможности передвигаться пешком, экстренные службы перевозят жителей на лодках. В городе установлены три поста МЧС.

Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, где в зоне подтопления находятся 366 придомовых территорий, затоплены 194 дома.

Сейчас перекрыто транспортное сообщение между Артемовским и Ирбитом, а также со стороны Зайково в направлении Екатеринбурга. Из-за ранее введенных ограничений по участку трассы «Екатеринбург — Тюмень», для водителей фур проходил транзит через Ирбит. В связи с этим в городе стремительно заканчивается бензин. Его выдают лишь экстренным службам.

В связи с угрозой затопления трансформаторной подстанции отключили электроснабжение в Зайковском филиале Ирбитской городской больницы. Пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, перевезли в Ирбит, остальных отправили домой. Ранее из-за паводка экстренные службы и сотрудники ГУ МВД по Свердловской области эвакуировали детей из загородного лагеря «Салют». Суммарно оттуда вывезли 319 детей и 72 сотрудника. Школьников разместили в доме культуры «Кристалл».

Тяжелая ситуация сохраняется в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Килачевское», откуда вывозят скот и людей.

Вода поднялась настолько, что животные наполовину в ней увязли. Затопило ипподром, который находится в деревне Мельникова.

Пункты временного размещения (ПВР) организованы на лыжной базе в Сосновой роще, которая находится на возвышении, в деревне Фомина, селах Килачевское, Горки и поселке Зайково. В них размещено 26 человек.

В зонах подтопления работают сотрудники МЧС и МВД, аварийно-восстановительная бригада «Облкоммунэнерго». Для помощи нуждающимся задействовали 17 единиц техники, в том числе шесть плавательных средств и одно беспилотное воздушное средство.

В понедельник, 13 июля, в Ирбит приехал губернатор Свердловской области Денис Паслер. На внеочередном выездном заседании комиссии по ЧС он поручил главам муниципальных образований регулировать объем водохранилищ, своевременно очищать механизмы ГТС от мусора, ввести постоянную работу с людьми, чье имущество пострадало в результате подтоплений.

По прогнозам МЧС, в ближайшие дни будут сохраняться подтопления в таких муниципалитетах Свердловской области, как Гари, Верхняя Пышма, Сухой Лог, Талица, Байкаловский район, Реж. Увеличится зона затопления в Горноуральском округе, Первоуральске, Ирбите и Ирбитском районе, Невьянске, Нижнем Тагиле, Камышлове и Камышловском районе, Новой Ляле. Угроза подтопления сохраняется в Верх-Нейвинском, Серове, Сосьве, Староуткинске, Тавде.

Ситуация с погодой в Свердловской области не имеет аналогов за последние десятилетия, сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции.

По данным синоптиков, в июне на территории региона выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков.

Артем Путилов