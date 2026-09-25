На расчистку русел рек Ирбит и Ница на Среднем Урале направят 30,8 млн рублей

Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области 30,8 млн руб. на расчистку русел рек Ница и Ирбит в городе Ирбите. Работы по расчистке четырех участков должны быть завершены до 10 декабря, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«После обследования специалистами определены четыре участка, которые оказывают значительное влияние на пропускную способность рек, поэтому на них разобрать завалы нужно в первую очередь: в районе слияния рек у моста по улице Орджоникидзе г. Ирбита; река Ница в районе образования протоки Старица; протока Старица возле завода и в районе улицы Советской города Ирбита. Общая протяженность участков — порядка 6 км»,— рассказал глава региона.

Предполагается увеличить площадь сечения русел рек и снизить риск паводка. На первом этапе работ на прибрежных участках разберут завалы — сейчас техника разбирает их на первом участке. На втором работа начнется с руслами. Расчистку уральских рек будут проводить и в следующем году после весеннего паводка.

В середине июля режим чрезвычайной ситуации из-за паводка вводился в Ирбите, где вышла из берегов река Ница. В городе и близлежащих поселениях были развернуты пункты временного размещения. Режим ЧС также действовал в Ирбитском муниципальном образовании, где в зоне подтопления находились не менее 366 придомовых территорий и оказались затоплены 194 дома.

Ирина Пичурина