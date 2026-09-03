Новый рубль будет стоить денег

Внедрение цифрового рубля может привести к потере до 100 млрд руб. комиссионных доходов банков ежегодно, а также к оттоку 10% пассивов. Кроме того, выход на окупаемость будет долгим, прежде всего для небольших кредитных организаций. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5–7 лет цифровой рубль займет от 5% до 30% безналичного оборота, однако в ближайшие год-два не будет пользоваться заметной популярностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Внедрение цифрового рубля приведет к заметному снижению комиссионного дохода банков из-за сокращения эквайринговых операций по картам. Такие выводы сделаны в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). «Несмотря на то что банки смогут частично компенсировать выпадающие доходы получением платежей от оператора системы, снижение может составить более 100 млрд руб. ежегодно»,— оценивают его авторы. В НРА уточнили, что такой объем потерь прогнозируется при достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетов.

Кроме того, в исследовании отмечается, что, несмотря на установленный лимит пополнения кошелька для граждан (300 тыс. руб. в месяц) со своих безналичных счетов, потенциальный отток средств из банков может составить не менее 10% за пять лет. Это «увеличит стоимость фондирования и будет оказывать давление на процентную маржу». По данным ЦБ, на 1 июля 2026 года объем средств на счетах граждан превышает 67 трлн руб. Таким образом, отток может достигать 1–1,5 трлн руб. год.

С 1 сентября 2026 года все системно значимые банки (СЗКО) и банки, значимые на рынке платежных услуг, должны предоставить своим клиентам возможность оперировать цифровыми рублями. Крупные торговые сети должны принимать их к оплате. Основное отличие цифрового рубля от безналичного заключается в том, что они хранятся на счетах в Банке России и все расчеты происходят на его платформе, а не в коммерческих банках. Цифровые рубли не будут приниматься на депозит под проценты и в них не будут выдаваться кредиты.

В исследовании НРА приводится три сценария развития цифрового рубля — консервативный, базовый и оптимистичный. Согласно им, на горизонте пяти-семи лет на его долю придется 5–30% безналичных расчетов, но наиболее вероятным авторы исследования считают базовый сценарий (доля 15–24%).

В крупных банках в ближайшее время ожидают консервативного развития сегмента. В преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что не видит «явного интереса к этому инструменту, кроме интереса со стороны ЦБ». По его словам, внедрение цифрового рубля для финансового сектора является минусом — средства уходят из банков, и банки не могут их размещать. В ВТБ также не ожидают давления на ликвидность банковского сектора прямо с сентября из-за введения цифрового рубля. «Переводы в цифровом рубле на первом этапе будут в ограниченном объеме, это новый инструмент для физических и юридических лиц»,— заявил на звонке с журналистами в конце августа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов также оценивает, что в первые год-два потери комиссионных доходов вряд ли будут существенными, поскольку банки будут получать комиссию, а объемы платежей в цифровых рублях вряд ли будут заметными. Однако в случае, если государство переведет на выплаты бюджетников и пенсионеров, «для банков это будет не просто чувствительно, а крайне болезненно», считает эксперт.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 2 июля, в интервью «Вести»: «Человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии: в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль».

При этом само внедрение и интеграция цифрового рубля в банковские системы потребуют значительных затрат. В НРА оценивают их в среднем в сумму от 100 млн до 300 млн руб., в результате чего небольшие банки попадут в зону повышенного риска. И для того, чтобы окупить инвестиции, им потребуются готовые «коробочные» решения или партнерские модели. Авторы исследования считают, что крупные банки получат дополнительный эффект за счет смарт-контрактов, сокращающих затраты на проведение регулярных трансакций, и казначейских решений для бюджетных расчетов. Эксперты также отмечают, что ситуация с окупаемостью выглядит нерадужно. «Если затраты на внедрение взять равными 100 млн руб., а комиссию за оплату цифровым рублем 0,1%, то банку потребуется провести платежи на 10 млрд руб., что потребует, скорее всего, не один год»,— констатирует Виктор Достов.

«Цифровой рубль для банков — это не только расходы на внедрение, но и возможность зарабатывать на предоставлении клиентам инновационных сервисов. Банки будут заинтересованы в том, чтобы люди чаще использовали карты или pay-сервисы», — заявили “Ъ” в ЦБ.

В целом эксперты обращают внимание на опыт Китая, который запустил проект цифрового юаня на несколько лет раньше. «Несмотря на стимулирование, в том числе методом "вертолетных денег", им не удалось добиться значимой доли операций с цифровым юанем»,— отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Максим Буйлов