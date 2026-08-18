Каждый день как Виноградный

С начала года в макрорегионе вслед за общероссийской тенденцией сократились продажи алкоголя, если оценивать усредненно все его виды, сообщили «Ъ-Черноземье» профильные аналитики. Наибольшее снижение зафиксировано в категории слабоалкогольных напитков, но продажи крепкого также упали. В то же время реализация отдельно ликеров, настоек, готовых коктейлей крепче 9% заметно выросла — до +24% в Белгородской области. Эксперты объясняют эту особенность изменением методики учета: возвращением коктейлей в соответствующую категорию после ужесточения контроля. Участник рынка также отмечает снижение спроса на сидр, который был популярен несколько сезонов ранее.

Спрос алкопотребителей, по мнению аналитиков, в Черноземье разворачивается от привычного пива и крепкого

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В январе–июле 2026 года во всех регионах Черноземья сократились розничные продажи учитываемых категорий алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (анализировались изменения в объеме, а не денежном выражении). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в аналитическом проекте A.List со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Наибольшее падение зафиксировано в Тамбовской области — на 3,5%. В Липецкой области продажи сократились на 3,3%, в Белгородской — на 2,4%, а в Воронежской — на 2%. Меньше всего они снизились в Курской и Орловской областях — на 1,9%.

Заметнее всего сократились продажи слабоалкогольных напитков крепостью до 9%. Но в эту категорию не входят пиво, пивные напитки и сидр. Наибольшее снижение зафиксировано в Тамбовской и Курской областях — на 80%. В Орловской и Белгородской областях продажи упали на 78%, в Липецкой — на 76%, а в Воронежской — на 68%. В A.List отмечают, что региональные данные по продажам пива, пивных напитков и сидра за семь месяцев пока не опубликованы.

Одновременно во всех областях макрорегиона упали продажи виноградного вина. В Тамбовской области — на 7%, в Белгородской и Липецкой — на 5%, в Воронежской и Орловской — на 4%, а в Курской — на 2%.

Среди крепкого алкоголя в Черноземье больше всего сократились продажи коньяка. В Белгородской, Липецкой и Курской областях — на 6%, в Воронежской и Орловской — на 4%, а в Тамбовской — на 3%. Продажи водки в Белгородской области сократились на 4%, в Тамбовской и Липецкой — на 3%, в Воронежской и Курской — на 2%, а в Орловской — на 1%.

На этом фоне заметно выросли продажи ликеро-водочных изделий — ликеров, наливок, настоек, бальзамов и готовых коктейлей. Наибольший рост зафиксирован в Белгородской области — на 24%. В Воронежской и Курской областях продажи увеличились на 12%, в Орловской — на 10%, в Липецкой — на 9%, в Тамбовской — на 8%.

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При этом, как поясняют аналитики, структура продаж в областях макрорегиона различается.

В Белгородской и Тамбовской областях на долю водки пришлось 40%, что превышает общероссийский показатель в 36%.

Доля виноградного вина во всех областях Черноземья, напротив, оказалась ниже, чем в целом по стране (27,8%). В Орловской области она составила 26,4%, в Воронежской и Липецкой — 25,7%, в Тамбовской — 24,3%, в Белгородской и Курской — 23,5%.

В России в целом продажи учитываемых категорий алкогольной продукции за январь–июль 2026-го упали на 2,6%. Наиболее заметно просел сегмент слабоалкогольных напитков — на 54%. Продажи вина и коньяка сократились на 3%, а водки остались на уровне прошлого года. Реализация ликеро-водочных изделий, напротив, выросла на 11,4%.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отмечает, что повышенная доля продаж водки в Белгородской и Тамбовской областях «означает ее более заметное место в региональной структуре продаж, но сама по себе ничего не говорит об объеме покупок на одного жителя»:

«Представленные данные позволяют сопоставлять состав продаж и его динамику, но не фактическое потребление алкоголя населением».

«Сходное общее направление в регионах складывается из разных изменений внутри алкогольной корзины. В одних областях увеличение продаж отдельных категорий частично компенсирует сокращение вина и водки, в других снижение крупных категорий сильнее влияет на совокупный результат»,— обращает внимание эксперт.

Учредитель отраслевого портала Profibeer.ru Дмитрий Дробышевский напоминает, что в мае 2024 года изменилась методика расчета акциза на слабоалкогольную продукцию, «из-за чего акциз за литр такого напитка вырос с 36 до 141 руб.». «Производители таких напитков начали массово мимикрировать под напитки натурального брожения — пивные напитки и сидры. В 2025 году РАТК заметил аномальный рост в этой категории и совместно с другими органами начал очищать ее от напитков с добавлением спирта. К лету 2026-го это дало результат: слабоалкогольные коктейли ушли из категорий напитков брожения. Оставшиеся на рынке производители теперь платят полный акциз. Рост продаж ликеро-водочных изделий также связан с тем, что слабоалкогольные коктейли вернулись в соответствующую учетную категорию»,— пояснил господин Дробышевский.

Владелец бара «Хлам», рюмочной «Зюзя», азиатского ресторана «Зюзякая» и Hulio Bar Михаил Меркулов рассказал «Ъ-Черноземье», что фиксирует сокращение потребления слабоалкогольных напитков в своих заведениях. «В частности, сидра стали пить заметно меньше. Более того, сейчас рассматриваем вариант вообще убрать сидр с крана, потому что спрос на него уже не тот. При этом какого-то заметного перетока спроса именно в крепкий алкоголь мы у себя не наблюдаем. Скорее меняется структура потребления в целом. Сейчас сидр у нас остается только в "Зюзе", а в остальных заведениях представлены в основном фасованные слабоалкогольные напитки»,— сказал ресторатор.

Егор Якимов