СКР начал расследование после гибели трех человек от БПЛА в Саратовской области
Следователи установят участников украинских военных формирований
Следственный комитет России займется расследованием преступлений украинских вооруженных формирований против мирных жителей Саратовской области и Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.
Днем 19 ноября при атаке украинских беспилотников в Красноармейском районе Саратовской области погибли три человека, еще двое получили ранения. В Красноармейском и Екатериновском районах повреждена гражданская инфраструктура. Прокуратура взяла под контроль помощь пострадавшим.
В ЛНР из-за действий ВФУ пострадал водитель автомобиля коммунальной службы в Рубежном. На трассе Лутугино — Луганск ранены трое молодых людей, а в Троицком муниципальном округе травмирован мужчина.
Следователи установят участников украинских формирований, причастных к этим атакам, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.