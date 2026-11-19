Прокуратура Саратовской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших после атаки беспилотников в Красноармейском районе. Ведомство организовало надзор за своевременным оказанием необходимой помощи гражданам. На место выехала Красноармейский межрайонный прокурор Елена Васина, сообщили в региональном ведомстве.