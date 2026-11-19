Прокуратура контролирует помощь пострадавшим во время атаки БПЛА саратовцам
Губернатор сообщал о трех погибших
Прокуратура Саратовской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших после атаки беспилотников в Красноармейском районе. Ведомство организовало надзор за своевременным оказанием необходимой помощи гражданам. На место выехала Красноармейский межрайонный прокурор Елена Васина, сообщили в региональном ведомстве.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что при атаке БПЛА погибли три человека, еще двое получили ранения. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в Екатериновском районе.
В 15:18 в регионе объявили ракетную опасность, отбой дали в 16:24. Господин Бусаргин предупредил, что угроза атаки с воздуха сохраняется.