Три человека погибло во время атаки ракет на Саратовскую область
Повреждены гражданские объекты в двух районах
Три человека погибли в Красноармейском районе в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По данным главы региона, два человека получили ранения. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в Екатериновском районе. На местах работают оперативные службы. О происшествиях в Саратове не сообщалось.
В 15:18 в регионе объявили ракетную опасность. МЧС сообщило об отбое режима в 16:24. Губернатор предупреждает, что в Саратовской области угроза атаки с воздуха сохраняется. Локально могут работать системы оповещения.