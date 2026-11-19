Документальный фильм о Николае Коляде выйдет в 2027 году
Документальный фильм «Колядаскоп» о жизни уральского драматурга Николая Коляды и его театра выйдет в 2027 году. Об этом сообщило креативное агентство Surf Made, которое занимается производством проекта.
Режиссером картины стала Алена Тремазова — ученица Николая Коляды. На протяжении 20 лет она снимала жизнь театра. Эти архивные кадры станут частью фильма.
«Мы снимаем театр в исторический момент, когда он впервые остался без основателя. Ученики и коллеги решают, каким будет его будущее, а на сцене уже появился "Витя-Мурзилка" — первая постановка после смерти драматурга, написанная для Олега Ягодина»,— рассказали авторы проекта.