«Мы снимаем театр в исторический момент, когда он впервые остался без основателя. Ученики и коллеги решают, каким будет его будущее, а на сцене уже появился "Витя-Мурзилка" — первая постановка после смерти драматурга, написанная для Олега Ягодина»,— рассказали авторы проекта.