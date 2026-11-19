The Information: TikTok вызвали в Конгресс из-за опасений по поводу нацбезопасности
Представители TikTok примут участие в открытом круглом столе Спецкомитета Палаты представителей США, посвященном обсуждению актуальных проблем в сфере безопасности. Им предстоит ответить на вопросы о возможном влиянии Китая на алгоритмы платформы и о том, какие меры принимает компания для защиты данных американских пользователей. Об этом сообщает The Information. Заседание запланировано на 15 декабря.
Как напоминает издание, это уже не первая попытка конгрессменов заслушать представителей компании. В августе на аналогичном мероприятии должен был выступить Уилл Фаррелл, директор по безопасности американского подразделения TikTok. Но тогда компания неожиданно отказалась от участия в заседании.
В 2024 году Конгресс США принял закон о блокировке платформы, если ByteDance не продаст TikTok американскому юрлицу. Поводом для этого стали опасения, что власти КНР могут злоупотреблять доступом к данным пользователей и использовать приложение для продвижения своих нарративов. В декабре 2025 года компания передала часть американского подразделения трем крупным инвесторам из США. Образованное совместное предприятие должно было действовать как независимая организация, ответственная за защиту данных пользователей, безопасность алгоритмов и модерацию контента. Однако ряд законодателей подвергли сделку критике, заявив, что она не устраняет опасения по поводу национальной безопасности, связанные с возможным манипулированием контентом в социальной сети со стороны Китая.