В 2024 году Конгресс США принял закон о блокировке платформы, если ByteDance не продаст TikTok американскому юрлицу. Поводом для этого стали опасения, что власти КНР могут злоупотреблять доступом к данным пользователей и использовать приложение для продвижения своих нарративов. В декабре 2025 года компания передала часть американского подразделения трем крупным инвесторам из США. Образованное совместное предприятие должно было действовать как независимая организация, ответственная за защиту данных пользователей, безопасность алгоритмов и модерацию контента. Однако ряд законодателей подвергли сделку критике, заявив, что она не устраняет опасения по поводу национальной безопасности, связанные с возможным манипулированием контентом в социальной сети со стороны Китая.