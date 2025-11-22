Популярность на крови
10 самых раскрученных маньяков России
20 ноября 1990 года в Новочеркасске поймали Андрея Чикатило. 35 лет спустя серийный убийца, жертвами которого стали более 40 человек, обществом не забыт — о нем регулярно снимаются фильмы и телепрограммы, СМИ сравнивают с ним новых серийных преступников. “Ъ” посчитал, кто из ему подобных наделал больше всего информационного шума, и поразбирался, кто или что более всего этому способствовало. Сам Чикатило, как оказалось, по показателям не рекордсмен.
Скопинский маньяк
- Имя: Виктор Мохов
- Упоминаний в СМИ: 28 382
- Дата ареста: май 2004 года
- Жертв: 2 (сексуальное рабство)
- Приговор: 17 лет лишения свободы
Виктор Мохов в 2021 году
Фото: кадр из видео
Первые сведения в прессе о жителе города Скопин Рязанской области Викторе Мохове появилась после его ареста и освобождения двух девушек, которые провели три с половиной года в оборудованном им подземном бункере. «Скопинским маньяком» Мохова окрестило украинское издание «Факты и комментарии» спустя несколько дней после ареста.
После оглашения Мохову приговора в 2005 году его имя всплывало редко. Хотя в 2006-м о его преступлении был снят документальный фильм из цикла «Криминальная Россия» под названием «Право на надежду». Через десять лет жертва маньяка Екатерина Мартынова опубликовала книгу «Исповедь узницы подземелья».
В 2018 году «Первый канал» выпустил эпизод ток-шоу «На самом деле» про «расследование тайны "скопинского маньяка"». В 2020 году корреспондент «Комсомольской правды» (КП) взял «эксклюзивное интервью» у Мохова, который, в свою очередь, по словам издания, «пригласил корреспондента КП помочь ему с ремонтом, после того как он освободится из колонии».
Мохов вышел из заключения 3 марта 2021 года, на полгода раньше срока. В том же месяце он дал интервью Ксении Собчак. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предлагал тогда законом запретить давать интервью в СМИ «подобным представителям преступного мира». В 2022-м Мохов стал фигурантом нового уголовного дела — за сокрытие убийства. В 2024 году преследование было прекращено по истечению срока давности.
Ангарский маньяк
- Имя: Михаил Попков
- Упоминаний в СМИ: 25 012
- Дата ареста: 23 июня 2012 года
- Жертв: 91
- Приговор: два пожизненных срока
Михаил Попков в 2015 году
Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ
Прозвище «ангарский маньяк» Михаил Попков получил за десять лет до своего задержания — в 2002 году публикация о нем появилась в «Московском комсомольце» (МК). В 2012-м информация о поимке убийцы через пресс-службу МВД попала в СМИ. Тогда же в эфире РЕН ТВ о маньяке вышел первый большой телерепортаж «Его боялись целых 20 лет».
История о том, как бывший милиционер оказался маньяком, особенно заинтересовала СМИ Владивостока, города, где он был задержан. Во время следствия Попков признался в убийстве 22 женщин и в 2015-м был приговорен к пожизненному заключению.
Новый всплеск «популярности» маньяка в 2017 году был вызван предъявлением ему новых обвинений — еще в 60 убийствах. Тогда же о нем стали появляться репортажи. Попков дал «эксклюзивное интервью» КП, в котором рассказал о совершенных им преступлениях и мотивах. Через год его приговорили ко второму пожизненному сроку.
Неутихающий интерес прессы к своей персоне «ангарский маньяк» провоцирует сам, продолжая признаваться в новых убийствах. Так было в 2020, 2023 и 2025 годах. Летом 2025-го он получил еще девять с половиной лет тюрьмы.
По мотивам дел Попкова сняты сериалы «Тень за спиной» (2019), «Хороший человек» (2020), «Тень Чикатило» (2024). О нем рассказывали в телепрограммах «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (2015), «ЧП. Обзор за неделю» (2015), «Расследование Эдуарда Петрова» (2017).
Чикатило
- Имя: Андрей Чикатило
- Упоминаний в СМИ: 22 627
- Дата ареста: 20 ноября 1990 года
- Жертв: 43
- Приговор: смертная казнь
Андрей Чикатило в 1992 году
Фото: AP
До начала процесса имя Чикатило практически не упоминалось в прессе. В 1992 году «Российская газета» напечатала серию репортажей с заседаний суда одновременно с освещением событий V Съезда народных депутатов РФ. Издание называло маньяка «недочеловеком» и даже приводило его цитаты. За судебными слушаниями также следили «Независимая газета», «Труд», «Коммерсантъ-Daily».
Сразу после приговора историей заинтересовались в США: кинокомпания United Artists анонсировала съемки фильма «о чудовищных преступлениях российского Джека-потрошителя».
Во время рассмотрения жалоб маньяка на приговор СМИ писали о его жизни за решеткой. Так, “Ъ” сообщал, что Чикатило в тюрьме «усердно пишет повесть о своем тяжком жизненном пути».
После расстрела в 1994-м интерес к персоне Чикатило угас, но его имя продолжало звучать в СМИ. Новых серийных убийц почти каждый раз сравнивали с ним, часто добавляли его фамилию в прозвища («фурмановский Чикатило, «воронежский Чикатило» и проч.). А пойманные убийцы нередко объясняли свои мотивы желанием «превзойти Чикатило».
Большой всплеск упоминаемости случился в 2018 году, когда СМИ начали выпускать материалы к 40-летию первого его преступления, и еще раз— к 30-летию его ареста. В 2021-м Сарик Андреасян снял сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Через год вышел второй сезон, в 2024-м — спин-офф.
Битцевский маньяк
- Имя: Александр Пичушкин
- Упоминаний в СМИ: 17 125
- Дата ареста: 16 июня 2006 года
- Жертв: 49
- Приговор: пожизненное лишение свободы
Александр Пичушкин в 2007 году
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Информация о «битцевском маньяке» в прессе начала появляться за несколько месяцев до поимки преступника. В феврале 2006-го “Ъ” сообщал об операции, в ходе которой был задержан подозреваемый, но тот оказался непричастным к убийствам.
Первый пик упоминаемости в СМИ пришелся на 2007 год, тогда пресса следила за открытым судебным процессом, закончившимся пожизненным лишением свободы. Когда группа телеканала НТВ снимала заседание суда, Пичушкин заявил: «Энтэвэшники, я еще вернусь в Битцевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток!» Это также попало в эфир.
В 2014 году на НТВ вышел сюжет о том, что Пичушкин сделал предложение женщине, с которой общается по переписке. В 2016-м МК выпустил интервью с маньяком из колонии «Полярная сова». Тот рассказал, что в случае УДО продолжит убивать людей.
В 2017 году очередной всплеск упоминаний в СМИ вызвали сообщения о новых убийствах в Битцевском лесу и возможном появлении там нового маньяка. В 2025-м Пичушкин снова привлекал к себе внимание: то заявлял о готовности признаться еще в 11 убийствах, то подавал иск о взыскании 100 тыс. руб. с ФСИН и просил сократить срок с пожизненного до 25 лет.
Дело маньяка не раз всплывало на ТВ в телепередачах «Программа максимум. Битцевский маньяк: первая кровь» (2007), «Пусть говорят» (2006, 2008), «Новые русские сенсации. "Невеста чудовища"» (2014).
Фишер-удав
- Имя: Сергей Головкин
- Упоминаний в СМИ: 6117
- Дата ареста: 19 октября 1992 года
- Жертв: 11
- Приговор: смертная казнь
Сергей Головкин в 1992 году
Фото: кадр из оперативного видео
О деле серийного убийцы и педофила Сергея Головкина “Ъ” писал сразу после его поимки, затем освещал судебный процесс. После расстрела Головкина в 1996 году в СМИ начала появляться информация о том, что казнь «Фишера» (прозвища «Удав» и «Фишер» закрепились за маньяком во время следствия) стала последним смертным приговором в России. Это послужило основой для большого количества материалов в разных изданиях.
В 2002 году МКвыпустил статью под заголовком «В бой идут одни маньяки», где кроме прочего были представлены отрывки из материалов дела Головкина и подробно описывались детали убийств. В 2003-м пресса писала об отставке следователя Генпрокуратуры Евгения Бакина: «Во многом благодаря Бакину удалось поймать серийного убийцу Андрея Чикатило и подмосковного душителя по кличке Удав Сергея Головкина».
Из-за того, что Чикатило и Головкин были пойманы и осуждены с небольшой временной разницей, пресса иногда именует второго «учеником Чикатило». К примеру, так называлась одна из серий документального сериала «Легенды советского сыска» телеканала «Звезда».
Рост упоминаний Головкина как «последнего казненного в России» в СМИ в последние годы связан с дискуссией вокруг моратория на смертную казнь. Пик упоминаемости маньяка пришелся на 2023 год, когда состоялась премьера сериала «Фишер» с Иваном Янковским, Александром Яценко и Александрой Бортич в главных ролях.
Новосибирский монстр
- Имя: Евгений Чуплинский
- Упоминаний в СМИ: 3130
- Дата ареста: 23 апреля 2016 года
- Жертв: 19
- Приговор: пожизненное лишение свободы
Евгений Чуплинский в 2018 году
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
О «новосибирском монстре» из Новосибирска пресса заговорила еще в 2007-м. Тогда КП вело «собственное расследование» по этому делу. Сообщалось, что поимку серийного убийцы требовал ускорить председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин.
Имя Евгения Чуплинского впервые появилось в прессе после его ареста в 2016-м. Экс-милиционера и предпринимателя, совершившего в период с 1998 по 2005 год 19 убийств проституток, СМИ называли «сибирским монстром», «новосибирским маньяком», «новосибирским "Джеком-потрошителем"». Спустя несколько месяцев после ареста и получения признания от преступника майор юстиции, эксперт экспертно-криминалистического отдела СУ СКР по Новосибирской области Андрей Маневич дал интервью региональному изданию НГС, в котором рассказал, как ловили серийного убийцу.
Основной пик упоминаемости в прессе пришелся на 2018 год, когда Новосибирский облсуд приговорил Чуплинского к пожизненному заключению, однако решение было отменено Верховным судом. В том же году суд повторно приговорил убийцу к пожизненному сроку. В 2023-м осужденного этапировали в Новосибирск для расследования новых дел, через год СМИ облетела новость об установлении личности его ранее неопознанной жертвы.
О деле Чуплинского снято три документальных фильма: «Двойная жизнь старшины Чуплинского» из цикла «Расследование Эдуарда Петрова» (2018) на канале «Россия 24», «Маньяк в погонах» из цикла «Линия защиты» на канале ТВЦ (2019) и «Сибирский монстр» из цикла «По следу монстра» (2020) на НТВ.
Тольяттинский потрошитель
- Имя: Олег Рыльков
- Упоминаний в СМИ: 2697
- Дата ареста: 1 июля 1997 года
- Жертв: 12
- Приговор: смертная казнь, заменена на пожизненное лишение свободы
Олег Рыльков в 2021 году
Фото: кадр из видео
Первые упоминания об Олеге Рылькове появились в региональной прессе только спустя год после его поимки. Самарская газета «Губернский вестник» тогда писала: «Признания задержанного в Самаре насильника поражают и видавших виды следователей. Он в живописных деталях поведал о почти пятидесяти преступлениях». Судебный процесс в прессе не освещался, смертная казнь из-за моратория была заменена на пожизненное заключение.
В 2003 году в СМИ стали появляться материалы о тюрьме «Черный дельфин», в которых фигурировал заключенный Рыльков. Все упоминания «потрошителя» до 2012-го связаны с этой тюрьмой, называвшейся в прессе «кладбищем для бандитов» и «домом смертников».
Интерес к самому Рылькову в прессе вновь проявился в 2012 году, когда убийца начал признаваться в нераскрытых ранее преступлениях. В 2019 году Рыльков признался в совершении четырех убийств в Тольятти, после чего был этапирован в Самарскую область для проведения следственных экспериментов, в 2020-м его сочли виновным еще в двух убийствах. Процесс широко освещался в СМИ, появлялись материалы о прошлом преступника. Через год Рыльков признался еще в двух убийствах, в 2022-м его приговорили еще к десяти годам заключения.
Про дело Рылькова было снято несколько телепрограмм и два документальных фильма: «Приговоренные в "Черный Дельфин"» и «Маньяки из "Черного дельфина"» из циклов Вахтанга Микеладзе.
Новокузнецкий монстр
- Имя: Александр Спесивцев
- Упоминаний в СМИ: 2662
- Дата ареста: 27 октября 1996 года
- Жертв: 19 (доказано), 67 (предположительно)
- Приговор: принудительное лечение
Александр Спесивцев в 2021 году
Фото: кадр из оперативного видео
О поимке маньяка в подробностях рассказывал лично тогдашний министр внутренних дел России Анатолий Куликов: «В Кемеровской области на днях арестована семья Спесивцевых — мать, сын и дочь, которые в течение этого года заманивали к себе на квартиру малолетних детей, пытали, затем зверски их убивали и съедали».
СМИ следили за ходом расследования вплоть до приговора, потом разбирательства продолжались еще несколько лет по новым эпизодам. В итоге убийца был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Журналисты продолжали следить за жизнью маньяка. В 2003 году издание «Кузбасс» вышло со статьей «Новокузнецкий маньяк трескает сникерсы и получает пенсию», где говорилось, что Спесивцев «неплохо устроился в одной из психбольниц закрытого типа».
В 2024 году Кемеровский областной суд установил, что Спесивцев причастен еще к 15 убийствам. В январе 2025-го маньяка обязали выплатить дочери одной из жертв 1 млн руб.
Телеканал НТВ снял о похождениях Спесивцева несколько документальных фильмов: «Сибирский потрошитель» из цикла «Криминальная Россия» (2000), «Спесивцев готовится к выходу» «Программы максимум» (2012), «Идет маньяк по городу» из цикла «Чистосердечное признание» (2013).
Раскольников в юбке
- Имя: Ирина Гайдамачук
- Упоминаний в СМИ: 1260
- Жертв: 17
- Дата ареста: 7 июня 2010 года
- Приговор: 20 лет лишения свободы
Ирина Гайдамачук в 2012 году
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
После задержания Ирины Гайдамачук, которая в течение восьми лет убила 17 пенсионерок, МК выпустил «расследование», назвав серийную преступницу «уральской Раскольниковой». На тот момент женщине еще не было предъявлено официального обвинения. «Убийца стучалась в двери под видом соцработника, проникнув в квартиру, наносила жертве сзади множественные удары тупым предметом по голове»,— цитировало издание пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Одновременно в прессе стали появляться прозвища «Раскольников в юбке», «красноуфимская маньячка» (по месту жительства) и «блондинка с молотком». Под таким же названием спустя год после ареста вышел подробный репортаж газеты «Комсомольская правда», в нем описаны обстоятельства жизни и предполагаемые мотивы преступницы.
Больше всего сообщений о Гайдамачук пришлось на 2012 год, когда ее приговорили к 20 годам тюрьмы. В 2015-м она послужила прототипом для Анны Свиридовой — персонажа сериала «Метод». Начиная с 2017 года имя Гайдамачук часто встречается в прессе под заголовками «Самые известные серийные убийцы женского пола», «Самые опасные женщины-убийцы». После того как в 2024-м Дарью Трепову осудили на 27 лет за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Гайдамачук стали упоминать в подборках «Женщины, получившие самые суровые наказания в России».
Белинский каннибал
- Имя: Александр Бычков
- Упоминаний в СМИ: 760
- Дата ареста: 25 января 2012 года
- Жертв: 9
- Приговор: пожизненное заключение
Александр Бычков в 2021 году
Фото: ИА «PenzaNews»
Имя задержанного маньяка сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Пензенской области. После появления новостей о поимке серийного убийцы СМИ начали проводить свои расследования и сообщать детали преступлений.
В 2012 году в издании «Аргументы и факты — Пенза» вышла статья «Белинский каннибал» о похождениях Бычкова. Почти одновременно МК вышел со статьей «Звериный оскал каннибализма» с большим репортажем из Белинского, родного города убийцы, рассказами его соседей и знакомых.
Больше всего сообщений о Бычкове пришлось на 2012–2013 годы, когда он был задержан и осужден. Пока убийца находился под стражей, издание Lifeпубликовало отрывки из его дневника, где он называл себя «одиноким волком» и рассказывал о мотивах преступлений.
В 2018-м в МКвышла «Исповедь людоеда Александра Бычкова», журналист издания встретился с ним в колонии «Вологодский пятак». В интервью маньяк рассказывал о трудном детстве, о матери и о том, как «гулял с тремя головами в сумке».
О преступнике сняли два документальных фильма: «Багровая охота» из цикла «Криминальная Россия. Развязка» на ТВЦ (2014) и «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» (производство ООО «Студия Пятница», 2020).
Для подсчета упоминаемости использовалась онлайн-система комплексного мониторинга Integrum.