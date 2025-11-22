Популярность на крови

20 ноября 1990 года в Новочеркасске поймали Андрея Чикатило. 35 лет спустя серийный убийца, жертвами которого стали более 40 человек, обществом не забыт — о нем регулярно снимаются фильмы и телепрограммы, СМИ сравнивают с ним новых серийных преступников. “Ъ” посчитал, кто из ему подобных наделал больше всего информационного шума, и поразбирался, кто или что более всего этому способствовало. Сам Чикатило, как оказалось, по показателям не рекордсмен.

Скопинский маньяк Имя: Виктор Мохов

Виктор Мохов Упоминаний в СМИ: 28 382

28 382 Дата ареста: май 2004 года

май 2004 года Жертв: 2 (сексуальное рабство)

2 (сексуальное рабство) Приговор: 17 лет лишения свободы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Мохов в 2021 году

Фото: кадр из видео Виктор Мохов в 2021 году

Фото: кадр из видео Первые сведения в прессе о жителе города Скопин Рязанской области Викторе Мохове появилась после его ареста и освобождения двух девушек, которые провели три с половиной года в оборудованном им подземном бункере. «Скопинским маньяком» Мохова окрестило украинское издание «Факты и комментарии» спустя несколько дней после ареста. После оглашения Мохову приговора в 2005 году его имя всплывало редко. Хотя в 2006-м о его преступлении был снят документальный фильм из цикла «Криминальная Россия» под названием «Право на надежду». Через десять лет жертва маньяка Екатерина Мартынова опубликовала книгу «Исповедь узницы подземелья». В 2018 году «Первый канал» выпустил эпизод ток-шоу «На самом деле» про «расследование тайны "скопинского маньяка"». В 2020 году корреспондент «Комсомольской правды» (КП) взял «эксклюзивное интервью» у Мохова, который, в свою очередь, по словам издания, «пригласил корреспондента КП помочь ему с ремонтом, после того как он освободится из колонии». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохов вышел из заключения 3 марта 2021 года, на полгода раньше срока. В том же месяце он дал интервью Ксении Собчак. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предлагал тогда законом запретить давать интервью в СМИ «подобным представителям преступного мира». В 2022-м Мохов стал фигурантом нового уголовного дела — за сокрытие убийства. В 2024 году преследование было прекращено по истечению срока давности.

Ангарский маньяк Имя: Михаил Попков

Михаил Попков Упоминаний в СМИ: 25 012

25 012 Дата ареста: 23 июня 2012 года

23 июня 2012 года Жертв: 91

91 Приговор: два пожизненных срока Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков в 2015 году

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков в 2015 году

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Прозвище «ангарский маньяк» Михаил Попков получил за десять лет до своего задержания — в 2002 году публикация о нем появилась в «Московском комсомольце» (МК). В 2012-м информация о поимке убийцы через пресс-службу МВД попала в СМИ. Тогда же в эфире РЕН ТВ о маньяке вышел первый большой телерепортаж «Его боялись целых 20 лет». История о том, как бывший милиционер оказался маньяком, особенно заинтересовала СМИ Владивостока, города, где он был задержан. Во время следствия Попков признался в убийстве 22 женщин и в 2015-м был приговорен к пожизненному заключению. Новый всплеск «популярности» маньяка в 2017 году был вызван предъявлением ему новых обвинений — еще в 60 убийствах. Тогда же о нем стали появляться репортажи. Попков дал «эксклюзивное интервью» КП, в котором рассказал о совершенных им преступлениях и мотивах. Через год его приговорили ко второму пожизненному сроку. Неутихающий интерес прессы к своей персоне «ангарский маньяк» провоцирует сам, продолжая признаваться в новых убийствах. Так было в 2020, 2023 и 2025 годах. Летом 2025-го он получил еще девять с половиной лет тюрьмы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мотивам дел Попкова сняты сериалы «Тень за спиной» (2019), «Хороший человек» (2020), «Тень Чикатило» (2024). О нем рассказывали в телепрограммах «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (2015), «ЧП. Обзор за неделю» (2015), «Расследование Эдуарда Петрова» (2017).

Чикатило Имя: Андрей Чикатило

Андрей Чикатило Упоминаний в СМИ: 22 627

22 627 Дата ареста: 20 ноября 1990 года

20 ноября 1990 года Жертв: 43

43 Приговор: смертная казнь Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чикатило в 1992 году

Фото: AP Андрей Чикатило в 1992 году

Фото: AP До начала процесса имя Чикатило практически не упоминалось в прессе. В 1992 году «Российская газета» напечатала серию репортажей с заседаний суда одновременно с освещением событий V Съезда народных депутатов РФ. Издание называло маньяка «недочеловеком» и даже приводило его цитаты. За судебными слушаниями также следили «Независимая газета», «Труд», «Коммерсантъ-Daily». Сразу после приговора историей заинтересовались в США: кинокомпания United Artists анонсировала съемки фильма «о чудовищных преступлениях российского Джека-потрошителя». Во время рассмотрения жалоб маньяка на приговор СМИ писали о его жизни за решеткой. Так, “Ъ” сообщал, что Чикатило в тюрьме «усердно пишет повесть о своем тяжком жизненном пути». После расстрела в 1994-м интерес к персоне Чикатило угас, но его имя продолжало звучать в СМИ. Новых серийных убийц почти каждый раз сравнивали с ним, часто добавляли его фамилию в прозвища («фурмановский Чикатило, «воронежский Чикатило» и проч.). А пойманные убийцы нередко объясняли свои мотивы желанием «превзойти Чикатило». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой всплеск упоминаемости случился в 2018 году, когда СМИ начали выпускать материалы к 40-летию первого его преступления, и еще раз— к 30-летию его ареста. В 2021-м Сарик Андреасян снял сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Через год вышел второй сезон, в 2024-м — спин-офф.

Фотогалерея Как казнили преступников в разных странах Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1939 год. Во Франции на площади у тюрьмы Сен-Пьер в Версале с помощью гильотины был казнен серийный убийца Эжен Вейдман. Исполнение приговора было запечатлено на камеру, что вызвало скандал с прессой, а позднее — запрет на проведение во Франции публичных казней Фото: Автор неизвестен 1945 год. Казнь солдата союзных войск во время Второй мировой войны японским солдатом. На сегодняшний день в Японии высшая мера наказания осуществляется через повешение. В числе последних известных случаев — казнь участников секты «Аум Синрикё» в июле 2016 года, в 2022-м был приведен в исполнение смертный приговор Томохиро Като, который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио. В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек Фото: AP Фотография с выставки «Идет война народная», открытой к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото 1917 год. Казнь в Иране. В Иране и Афганистане смертная казнь применяется до сих пор. В XX веке некоторые руководители этих государств были приговорены к высшей мере наказания, в том числе афганский президент Мохаммад Наджибулла был повешен талибами («Талибан» — террористическое движение, запрещенное в РФ) в 1996 году на автокране Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ 1900 год. Казнь через закапывание. В России применялась в XVII веке, в частности, к женщинам-мужеубийцам. Их закапывали по горло, иногда по грудь, прохожим запрещалось подходить и помогать чем-либо. Смерть наступала через три-четыре дня. Хотя указ 1689 года отменил такую меру, заменив отсечением головы, практика погребения заживо продолжала применяться и в XVIII век Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ 1920 год. Казнь в Шанхае. В Китае до сих пор широко применяется массовый расстрел. Такой мере подвергаются содержатели публичных домов, осужденные за взяточничество чиновники. При Мао Цзэдуне часто отсекали голову. При императорах использовался такой вид смертной казни, как «смерть от тысячи порезов» Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ 1941 год. После продолжительных пыток была повешена советская партизанка Зоя Космодемьянская. Вот что вспоминает одна из свидетельниц: «До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: "Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это мое достижение"» Фото: Автор неизвестен Еще одним распространенным способом казни была гильотина. Впервые широко ее начали использовать в конце XVIII века во Франции. Ее аналоги также широко использовались в Шотландии и Ирландии Фото: Автор неизвестен В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби (на фото справа), осужденный за убийство, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Смертная казнь была отменена после публикации 9 октября 1981 года закона, принятого министром юстиции Робером Бадантером: «Завтра мы перелистнем кровавую страницу нашего правосудия» Фото: Murderpedia Джордж Стинни стал самым молодым приговоренным к смертной казни в США в XX веке. Его казнили на электрическом стуле 16 июня 1944 года в возрасте всего 14 лет и 239 дней. Он был осужден за убийство двух девочек, процесс длился всего два с половиной часа. Суд над Стинни до сих пор вызывает споры Фото: AP / South Carolina Department of Archives and History Электрический стул был впервые использован в США в 1890 году в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк. На протяжении XX века его применяли в 26 штатах, однако сегодня его вытесняют другие формы казни (например, смертельная инъекция) Фото: AP / Bill Chaplis Газовые камеры использовались для казни в США с 1920-х годов. С 1976 по 2017 год в США зафиксировано 1442 смертных казней, из которых при помощи газовых камер — 11. В годы Второй мировой войны газовые камеры использовались в нацистской Германии Фото: AP / Clarence Hamm Фото 1936 года. В Сингапуре существует смертная казнь за отдельные преступления против государства, пиратство, мятеж в вооруженных силах, убийство, похищение человека, торговлю оружием, контрабанду наркотиков и торговлю ими. Смертный приговор приводится в исполнение только утром в пятницу и через повешение. В июле 2023 года впервые за 20 лет была казнена женщина, осужденная за перевозку наркотиков Фото: AP Казнь афроамериканца Троя Дэвиса, которого многие считали невиновным, привлекла особое внимание в мире к применению высшей меры наказания в США. Дэвис был приговорен к смертной казни в 1991 году, приговор привели в исполнение в 2011-м. После его смерти в США и европейских столицах прошли многочисленные акции протеста Фото: AP / David Tulis С 1960-х годов американские правозащитники ведут борьбу со смертной казнью. В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция Фото: AP 1997 год. Казнь члена Исламистского либерального фронта (Манила). В исламе, согласно законам шариата, лица, совершившие умышленное убийство, педофилы, гомосексуалисты, лесбиянки, колдуньи, гадалки, экстрасенсы, должны быть казнены Фото: AP / Bobby Timonera-AsiaPix PDI 18 июня 2010 года в штате Юта впервые за 14 лет был применен расстрел: к казни за убийство адвоката приговорили 49-летнего Ронни Ли Гарднера, который выбрал такой способ сам. Последние 48 часов перед смертью осужденный решил не есть из соображений «духовности» Фото: wiki В августе 2017 года в Йемене 22-летний Хусейн аль-Сакит, осужденный за изнасилование и убийство пятилетней девочки, был повешен на подъемном кране на площади в центре города Сана Фото: Khaled Abdullah / Reuters С начала XXI века подавляющее большинство казней осуществляется путем введения смертельной инъекции Фото: AP / Jaime Puebla Следующая фотография 1 / 19 1939 год. Во Франции на площади у тюрьмы Сен-Пьер в Версале с помощью гильотины был казнен серийный убийца Эжен Вейдман. Битцевский маньяк Имя: Александр Пичушкин

Александр Пичушкин Упоминаний в СМИ: 17 125

17 125 Дата ареста: 16 июня 2006 года

16 июня 2006 года Жертв: 49

49 Приговор: пожизненное лишение свободы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пичушкин в 2007 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Пичушкин в 2007 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Информация о «битцевском маньяке» в прессе начала появляться за несколько месяцев до поимки преступника. В феврале 2006-го “Ъ” сообщал об операции, в ходе которой был задержан подозреваемый, но тот оказался непричастным к убийствам. Первый пик упоминаемости в СМИ пришелся на 2007 год, тогда пресса следила за открытым судебным процессом, закончившимся пожизненным лишением свободы. Когда группа телеканала НТВ снимала заседание суда, Пичушкин заявил: «Энтэвэшники, я еще вернусь в Битцевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток!» Это также попало в эфир. В 2014 году на НТВ вышел сюжет о том, что Пичушкин сделал предложение женщине, с которой общается по переписке. В 2016-м МК выпустил интервью с маньяком из колонии «Полярная сова». Тот рассказал, что в случае УДО продолжит убивать людей. В 2017 году очередной всплеск упоминаний в СМИ вызвали сообщения о новых убийствах в Битцевском лесу и возможном появлении там нового маньяка. В 2025-м Пичушкин снова привлекал к себе внимание: то заявлял о готовности признаться еще в 11 убийствах, то подавал иск о взыскании 100 тыс. руб. с ФСИН и просил сократить срок с пожизненного до 25 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело маньяка не раз всплывало на ТВ в телепередачах «Программа максимум. Битцевский маньяк: первая кровь» (2007), «Пусть говорят» (2006, 2008), «Новые русские сенсации. "Невеста чудовища"» (2014).

Фишер-удав Имя: Сергей Головкин

Сергей Головкин Упоминаний в СМИ: 6117

6117 Дата ареста: 19 октября 1992 года

19 октября 1992 года Жертв: 11

11 Приговор: смертная казнь Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Головкин в 1992 году

Фото: кадр из оперативного видео Сергей Головкин в 1992 году

Фото: кадр из оперативного видео О деле серийного убийцы и педофила Сергея Головкина “Ъ” писал сразу после его поимки, затем освещал судебный процесс. После расстрела Головкина в 1996 году в СМИ начала появляться информация о том, что казнь «Фишера» (прозвища «Удав» и «Фишер» закрепились за маньяком во время следствия) стала последним смертным приговором в России. Это послужило основой для большого количества материалов в разных изданиях. История смертной казни в России XX века Читать далее В 2002 году МКвыпустил статью под заголовком «В бой идут одни маньяки», где кроме прочего были представлены отрывки из материалов дела Головкина и подробно описывались детали убийств. В 2003-м пресса писала об отставке следователя Генпрокуратуры Евгения Бакина: «Во многом благодаря Бакину удалось поймать серийного убийцу Андрея Чикатило и подмосковного душителя по кличке Удав Сергея Головкина». Из-за того, что Чикатило и Головкин были пойманы и осуждены с небольшой временной разницей, пресса иногда именует второго «учеником Чикатило». К примеру, так называлась одна из серий документального сериала «Легенды советского сыска» телеканала «Звезда». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост упоминаний Головкина как «последнего казненного в России» в СМИ в последние годы связан с дискуссией вокруг моратория на смертную казнь. Пик упоминаемости маньяка пришелся на 2023 год, когда состоялась премьера сериала «Фишер» с Иваном Янковским, Александром Яценко и Александрой Бортич в главных ролях.

Новосибирский монстр Имя: Евгений Чуплинский

Евгений Чуплинский Упоминаний в СМИ: 3130

3130 Дата ареста: 23 апреля 2016 года

23 апреля 2016 года Жертв: 19

19 Приговор: пожизненное лишение свободы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чуплинский в 2018 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Евгений Чуплинский в 2018 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости О «новосибирском монстре» из Новосибирска пресса заговорила еще в 2007-м. Тогда КП вело «собственное расследование» по этому делу. Сообщалось, что поимку серийного убийцы требовал ускорить председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Имя Евгения Чуплинского впервые появилось в прессе после его ареста в 2016-м. Экс-милиционера и предпринимателя, совершившего в период с 1998 по 2005 год 19 убийств проституток, СМИ называли «сибирским монстром», «новосибирским маньяком», «новосибирским "Джеком-потрошителем"». Спустя несколько месяцев после ареста и получения признания от преступника майор юстиции, эксперт экспертно-криминалистического отдела СУ СКР по Новосибирской области Андрей Маневич дал интервью региональному изданию НГС, в котором рассказал, как ловили серийного убийцу. Основной пик упоминаемости в прессе пришелся на 2018 год, когда Новосибирский облсуд приговорил Чуплинского к пожизненному заключению, однако решение было отменено Верховным судом. В том же году суд повторно приговорил убийцу к пожизненному сроку. В 2023-м осужденного этапировали в Новосибирск для расследования новых дел, через год СМИ облетела новость об установлении личности его ранее неопознанной жертвы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О деле Чуплинского снято три документальных фильма: «Двойная жизнь старшины Чуплинского» из цикла «Расследование Эдуарда Петрова» (2018) на канале «Россия 24», «Маньяк в погонах» из цикла «Линия защиты» на канале ТВЦ (2019) и «Сибирский монстр» из цикла «По следу монстра» (2020) на НТВ.

Тольяттинский потрошитель Имя: Олег Рыльков

Олег Рыльков Упоминаний в СМИ: 2697

2697 Дата ареста: 1 июля 1997 года

1 июля 1997 года Жертв: 12

12 Приговор: смертная казнь, заменена на пожизненное лишение свободы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Рыльков в 2021 году

Фото: кадр из видео Олег Рыльков в 2021 году

Фото: кадр из видео Первые упоминания об Олеге Рылькове появились в региональной прессе только спустя год после его поимки. Самарская газета «Губернский вестник» тогда писала: «Признания задержанного в Самаре насильника поражают и видавших виды следователей. Он в живописных деталях поведал о почти пятидесяти преступлениях». Судебный процесс в прессе не освещался, смертная казнь из-за моратория была заменена на пожизненное заключение. В 2003 году в СМИ стали появляться материалы о тюрьме «Черный дельфин», в которых фигурировал заключенный Рыльков. Все упоминания «потрошителя» до 2012-го связаны с этой тюрьмой, называвшейся в прессе «кладбищем для бандитов» и «домом смертников». Интерес к самому Рылькову в прессе вновь проявился в 2012 году, когда убийца начал признаваться в нераскрытых ранее преступлениях. В 2019 году Рыльков признался в совершении четырех убийств в Тольятти, после чего был этапирован в Самарскую область для проведения следственных экспериментов, в 2020-м его сочли виновным еще в двух убийствах. Процесс широко освещался в СМИ, появлялись материалы о прошлом преступника. Через год Рыльков признался еще в двух убийствах, в 2022-м его приговорили еще к десяти годам заключения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Про дело Рылькова было снято несколько телепрограмм и два документальных фильма: «Приговоренные в "Черный Дельфин"» и «Маньяки из "Черного дельфина"» из циклов Вахтанга Микеладзе.

Новокузнецкий монстр Имя: Александр Спесивцев

Александр Спесивцев Упоминаний в СМИ: 2662

2662 Дата ареста: 27 октября 1996 года

27 октября 1996 года Жертв: 19 (доказано), 67 (предположительно)

19 (доказано), 67 (предположительно) Приговор: принудительное лечение Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Спесивцев в 2021 году

Фото: кадр из оперативного видео Александр Спесивцев в 2021 году

Фото: кадр из оперативного видео О поимке маньяка в подробностях рассказывал лично тогдашний министр внутренних дел России Анатолий Куликов: «В Кемеровской области на днях арестована семья Спесивцевых — мать, сын и дочь, которые в течение этого года заманивали к себе на квартиру малолетних детей, пытали, затем зверски их убивали и съедали». СМИ следили за ходом расследования вплоть до приговора, потом разбирательства продолжались еще несколько лет по новым эпизодам. В итоге убийца был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Журналисты продолжали следить за жизнью маньяка. В 2003 году издание «Кузбасс» вышло со статьей «Новокузнецкий маньяк трескает сникерсы и получает пенсию», где говорилось, что Спесивцев «неплохо устроился в одной из психбольниц закрытого типа». В 2024 году Кемеровский областной суд установил, что Спесивцев причастен еще к 15 убийствам. В январе 2025-го маньяка обязали выплатить дочери одной из жертв 1 млн руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеканал НТВ снял о похождениях Спесивцева несколько документальных фильмов: «Сибирский потрошитель» из цикла «Криминальная Россия» (2000), «Спесивцев готовится к выходу» «Программы максимум» (2012), «Идет маньяк по городу» из цикла «Чистосердечное признание» (2013).

Раскольников в юбке Имя: Ирина Гайдамачук

Ирина Гайдамачук Упоминаний в СМИ: 1260

1260 Жертв: 17

17 Дата ареста: 7 июня 2010 года

7 июня 2010 года Приговор: 20 лет лишения свободы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Гайдамачук в 2012 году

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Ирина Гайдамачук в 2012 году

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости После задержания Ирины Гайдамачук, которая в течение восьми лет убила 17 пенсионерок, МК выпустил «расследование», назвав серийную преступницу «уральской Раскольниковой». На тот момент женщине еще не было предъявлено официального обвинения. «Убийца стучалась в двери под видом соцработника, проникнув в квартиру, наносила жертве сзади множественные удары тупым предметом по голове»,— цитировало издание пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Одновременно в прессе стали появляться прозвища «Раскольников в юбке», «красноуфимская маньячка» (по месту жительства) и «блондинка с молотком». Под таким же названием спустя год после ареста вышел подробный репортаж газеты «Комсомольская правда», в нем описаны обстоятельства жизни и предполагаемые мотивы преступницы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего сообщений о Гайдамачук пришлось на 2012 год, когда ее приговорили к 20 годам тюрьмы. В 2015-м она послужила прототипом для Анны Свиридовой — персонажа сериала «Метод». Начиная с 2017 года имя Гайдамачук часто встречается в прессе под заголовками «Самые известные серийные убийцы женского пола», «Самые опасные женщины-убийцы». После того как в 2024-м Дарью Трепову осудили на 27 лет за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Гайдамачук стали упоминать в подборках «Женщины, получившие самые суровые наказания в России».

Белинский каннибал Имя: Александр Бычков

Александр Бычков Упоминаний в СМИ: 760

760 Дата ареста: 25 января 2012 года

25 января 2012 года Жертв: 9

9 Приговор: пожизненное заключение Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бычков в 2021 году

Фото: ИА «PenzaNews» Александр Бычков в 2021 году

Фото: ИА «PenzaNews» Имя задержанного маньяка сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Пензенской области. После появления новостей о поимке серийного убийцы СМИ начали проводить свои расследования и сообщать детали преступлений. В 2012 году в издании «Аргументы и факты — Пенза» вышла статья «Белинский каннибал» о похождениях Бычкова. Почти одновременно МК вышел со статьей «Звериный оскал каннибализма» с большим репортажем из Белинского, родного города убийцы, рассказами его соседей и знакомых. Больше всего сообщений о Бычкове пришлось на 2012–2013 годы, когда он был задержан и осужден. Пока убийца находился под стражей, издание Lifeпубликовало отрывки из его дневника, где он называл себя «одиноким волком» и рассказывал о мотивах преступлений. В 2018-м в МКвышла «Исповедь людоеда Александра Бычкова», журналист издания встретился с ним в колонии «Вологодский пятак». В интервью маньяк рассказывал о трудном детстве, о матери и о том, как «гулял с тремя головами в сумке». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О преступнике сняли два документальных фильма: «Багровая охота» из цикла «Криминальная Россия. Развязка» на ТВЦ (2014) и «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» (производство ООО «Студия Пятница», 2020).

Для подсчета упоминаемости использовалась онлайн-система комплексного мониторинга Integrum.

Автор-составитель: Андрей Егупец