Айсен Николаев предложил снять ограничение по количеству сроков главы Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев и председатель Госсовета (парламента) республики Алексей Еремеев внесли на рассмотрение депутатов проект поправок к якутской конституции. Законопроект среди прочего разрешает высшему должностному лицу занимать этот пост больше двух сроков подряд.
Проект уже получил одобрение Конституционной комиссии Якутии, председателем которой является господин Николаев. Затем, как отмечал ранее спикер Еремеев, состоится «обязательная и строгая процедура» — обсуждение изменений с общественностью и политическими силами региона.
К ноябрю 2026 года ограничение двух сроков для глав регионов действует, помимо Якутии, только в Севастополе. Между тем принятый в 2021 году федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», как указывают авторы поправок в пояснительной записке, подобного запрета для губернаторов не содержит.
Срок полномочий действующего главы Якутии истекает осенью 2028 года. Айсен Николаев работает в структуре якутского правительства с 2004 года. До избрания руководителем республики он занимал должности министра финансов, главы администрации правительства, а с 2012 по 2018 год был мэром Якутска.