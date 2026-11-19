К ноябрю 2026 года ограничение двух сроков для глав регионов действует, помимо Якутии, только в Севастополе. Между тем принятый в 2021 году федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», как указывают авторы поправок в пояснительной записке, подобного запрета для губернаторов не содержит.