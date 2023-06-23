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Коммерсантъ FM
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У маньяка оказалось много дел

Экс-чиновника подозревают в серии убийств

Бывшего алтайского чиновника Виталия Манишина, задержанного за убийство девушки, подозревают в серии аналогичных преступлений. По данным Telegram-канала Baza, он признался в убийстве пяти абитуриенток летом 2000 года. В разное время на причастность к этим преступлениям правоохранители проверяли местного торговца обувью Александра Анисимова, который покончил с собой во время следственного эксперимента, и участников новосибирской группировки сутенеров.

Следственные действия с участием жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве девушки в 1989 году

Следственные действия с участием жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве девушки в 1989 году

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственные действия с участием жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве девушки в 1989 году

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

52-летнего бывшего чиновника Виталия Манишина проверяют на причастность к похищению и убийству девушек-абитуриенток в 2000 году. Об этом сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах региона.

Экс-чиновника задержали в мае 2023 года по другому уголовному делу — об убийстве в сентябре 1989 года 17-летней девушки.

Согласно версии правоохранителей, обвиняемый, находясь в компании друзей, познакомился с девушкой. Оказавшись с ней наедине неподалеку от села Зеленая Дубрава (Родинский район), он попытался ее изнасиловать. Однако девушка оказала сопротивление, после чего обвиняемый убил жертву, а тело закопал. В 1990 году оно было обнаружено в лесополосе.

Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве (ст. 102 УК РСФСР), которое перешло в категорию «висяков». Спустя более 30 лет участники аналитической группы СКР по раскрытию преступлений прошлых лет вновь вернулись к изучению материалов дела и провели дополнительные мероприятия. Силовики повторно допросили свидетелей, проверив каждого на детекторе лжи. Один из мужчин, которому на момент совершения преступления было 19 лет, дал признательные показания и подтвердил их на месте происшествия. Признавшимся, по данным источников, оказался бывший чиновник Калманского района Манишин, имеющий диплом ветеринара.

Как сообщил Telegram-канал Baza, задержанный сознался также в убийстве пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) летом 2000 года.

В региональном управлении СКР оставили без комментариев эту информацию, посоветовав придерживаться официального пресс-релиза ведомства. «В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы»,— говорится в сообщении краевого СКР.

Летом 2000 года пропали пять абитуриенток АлтГТУ. Первой пропала Юлия Тихтиекова. 29 июня родители привезли девушку к зданию вуза, и она отправилась в приемную комиссию сдавать документы. Домой девушка не вернулась. На следующий день Тихтиековы обратились в милицию, которая завела разыскное дело.

Вслед за ней исчезли Лилиана Вознюк (28 июля), Ольга Шмакова (1 августа), Анжела Бурдакова (8 августа) и Ксения Киргизова (15 августа). Тела большинства девушек были обнаружены в лесу на территории Калманского района под Барнаулом. Как раз в этом районе работал задержанный.

Отметим, что осенью того же года по подозрению в причастности к убийствам абитуриенток правоохранители задержали барнаульского торговца обувью Александра Анисимова. Во время следственного эксперимента он покончил с собой. В поле зрения правоохранителей также попадали участники новосибирской банды, которые на протяжении нескольких лет похищали в сибирских городах девушек и, шантажируя, вовлекали их в занятия проституцией. Однако доказать причастность группировки к похищению абитуриенток АлтГТУ не удалось.

Альберт Константинов, Новосибирск

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