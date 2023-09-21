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Коммерсантъ FM
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Обвиняемому в убийствах добавили эпизодов

Жертвами «барнаульского маньяка» могли стать еще четыре женщины

Уголовное дело бывшего алтайского чиновника Виталия Манишина, задержанного по обвинению в убийствах пяти девушек в 2000 году, обросло новыми эпизодами. Следствие считает, что его жертвами могли стать еще четыре девушки и женщины в возрасте от 17 до 54 лет, убийства которых оставались нераскрытыми почти четверть века. Тела потерпевших были обнаружены в 1999–2000 годах в Калманском районе, где работал Виталий Манишин. Таким образом, общее количество жертв предполагаемого серийного убийцы достигло девяти. Правоохранители не исключают, что обвиняемый, который заключил соглашение о сотрудничестве, может рассказать о новых, неизвестных следствию преступлениях.

Следственные действия с участием жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве девушки в 1989 году (май 2023 года)

Следственные действия с участием жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве девушки в 1989 году (май 2023 года)

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственные действия с участием жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве девушки в 1989 году (май 2023 года)

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

У правоохранительных органов Алтайского края появились сведения о возможной причастности бывшего чиновника Виталия Манишина, обвиняемого в убийствах пяти девушек и прозванного «барнаульским маньяком», к другим ранее не раскрытым преступлениям. Об этом «Ъ» рассказали источники, знакомые с ходом следствия. Получить комментарий регионального управления СКР не удалось.

По информации собеседников «Ъ», 20 сентября Виталию Манишину предъявили обвинение в убийстве еще четырех девушек и женщин.

В первом случае идет речь об убийстве 21-летней Чодуруы Ооржак. В 1999 году девушка приехала из Кызыла подавать документы в Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ). 28 июня того года абитуриентка вышла из общежития №4 и пропала, так и не доехав до приемной комиссии вуза.

Еще одной жертвой Манишина могла стать 26-летняя Наталья Бердышева. 9 сентября 1999 года она поехала в Барнаул устраиваться на работу в кооперативный техникум и исчезла. Родные молодой женщины обзвонили знакомых, а также больницы и морги, но результатов это не дало.

17-летняя жительница Барнаула Елена 12 июля 2000 года ушла в ПТУ-35, но домой так и не вернулась. А 54-летняя Валентина Михайлюкова из Романовского района Алтайского края в середине июля 2000 года поехала в Барнаул, и больше ее живой не видели.

Тела всех четырех жертв были обнаружены в 1999–2000 годах в разных местах Калманского района.

По данным правоохранителей, на момент описываемых событий Виталий Манишин работал ветеринарным врачом и директором крестьянско-фермерского хозяйства этого района. В последующем он устроился в районную администрацию.

Источники «Ъ» рассказали, что 1 августа текущего года с Виталием Манишиным прокуратура заключила соглашение о сотрудничестве. После проверки его показаний бывшему чиновнику предъявили обвинение по четырем эпизодам убийств (ст. 105 УК РФ).

Виталия Манишина задержали в мае нынешнего года по делу об убийстве в сентябре 1989 года 17-летней девушки.

Согласно версии правоохранителей, обвиняемый, находясь в компании друзей, познакомился с будущей жертвой. Оказавшись с ней наедине, он попытался ее изнасиловать. Однако девушка оказала сопротивление, после чего обвиняемый убил жертву, а тело закопал. В 1990 году оно было обнаружено в лесополосе.

Расследуя дело, следователи, по предварительным данным, якобы получили признание Виталия Манишина в убийстве четырех абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. Тела большинства из них были обнаружены также на территории Калманского района. Таким образом, сейчас известно уже о девяти возможных жертвах Виталия Манишина. Не исключено, что по итогам следствия их будет больше.

Альберт Константинов, Новосибирск

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