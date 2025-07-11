Господдержка вышла на плату

Финансирование госпрограммы по радиоэлектронной промышленности сократится в 2025 году на более чем 12 млрд руб. и еще на 9,5 млрд в 2026 году. Участники рынка радиоэлектроники считают, что это может быть связано с изменением политики Минпромторга в отношении поддержки радиоэлектронных компаний, а также с оптимизацией расходов бюджета. При этом они подчеркивают, что и производство радиоэлектроники сокращается с 2024 года на 10–15% из-за стабилизации поставок импортной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минпромторг сократил финансирование госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» с 26,5 млрд руб. в 2024 году до 14,4 млрд руб. в 2025-м и 4,9 млрд руб. в 2026-м, следует из презентации Минпромторга «Об итогах деятельности за 2024 год и целях и задачах на 2025 год», с которой ознакомился “Ъ”. Кроме того, в презентации говорится, что объем производства радиоэлектроники в прошлом году вырос на 27,5%, до 3,3 трлн руб., инвестиции в основной капитал компаний — на 67,7%, до 312 млрд руб., а также увеличилась на 5,7%, до 462 тыс., численность сотрудников, занятых в отрасли. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

В 2013 году правительство утвердило программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы». Всего на госпрограмму в 2013–2024 годах было выделено более 295 млрд руб., в том числе на создание электронной компонентной базы. Ранее “Ъ” сообщал, что Счетная палата выявила недостижение показателей получателями субсидий по электронике и радиоэлектронике в рамках госпрограммы, а нынешние объемы производства «не могут привести к достижению технологической независимости» (см. “Ъ” от 10 июля 2024 года).

Сокращение финансирования госпрограммы может быть связано с изменением политики Минпромторга в отношении поддержки радиоэлектронных компаний, считает заместитель гендиректора по работе с органами власти производителя оборудования Т8 Александр Сенюков. «Если раньше это были субсидии, по которым к компаниям предъявлялись жесткие требования, то теперь идет переход к механизму льготного кредитования, для которого, возможно, компаниям потребуется соответствовать только входным критериям». Но производители активно пользовались субсидиями и сокращение финансирования программы на 12 млрд руб. является «существенным», добавляет он. По оценке собеседника “Ъ” на рынке электроники, средний размер субсидии составляет 50–100 млн руб. в год на весь проект.

Урезание финансирования негативно отражается на динамике развития отрасли, говорит собеседник “Ъ” в крупном производителе электроники: «Неизбежно будут пересмотрены в сторону сокращения планы по производству и проектированию новой продукции». По его словам, сокращение связано с общей стратегией, направленной на необходимость оптимизации расходов бюджета.

Глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский напоминает, что госпрограмма развития радиоэлектронной промышленности — только один из источников инвестиционной поддержки отрасли: «Еще есть госпрограмма повышения конкурентоспособности промышленности, программа оборонно-промышленного комплекса и другие, общая сумма поддержки кратно больше, чем по программе радиоэлектроники». Однако он добавляет, что в 2024 году был пик инвестиционной поддержки, а после началось «запланированное сокращение финансирования».

При этом он не согласен с оценкой Минпромторга о росте объемов производства радиоэлектроники: «Они сокращаются с середины 2024 года, что связано с исчерпанием потенциала контрсанкционного импульса, его отрасль получила после ухода зарубежных вендоров, и хватило его на два года». По словам господина Покровского, в настоящее время поставки импортной техники стабилизировались, компании решили задачи товарной и финансовой логистики в обход санкционных блокировок, при этом бюджеты закупок сокращаются с охлаждением экономики, а меры регулирования рынков и поддержки промышленности недостаточно эффективны, чтобы компенсировать эти факторы. «Это привело к сокращению производства: например, рынок электронных компонентов в прошлом году упал на 15%, в этом году сокращение продолжается, по нашим оценкам, оно больше 10%»,— добавляет эксперт.

Алексей Жабин