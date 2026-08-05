Бизнес убоялся хакеров

Участники страхового рынка фиксируют рост лимитов в киберстраховании. Средний показатель увеличился в два раза, до 350 млн руб., наибольшего значения за все время. Растет и количество договоров. Вместе с тем страховые компании сохраняют тарифы почти без изменений — 0,5–1,5% от страховой суммы. Эксперты отмечают, что сегмент находится на этапе становления и пока не было причин для повышения тарифа. Вместе с первыми существенными выплатами будут ужесточаться условия выдачи полисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

К середине 2026 года средний лимит в сегменте киберстрахования увеличился в два раза относительно 2025 года и достиг 350 млн руб., следует из данных одного из крупных страховых брокеров «Эльбрус». По оценке компании, это максимальный показатель за всю историю российского рынка. В «Согазе» оценивают, что по итогам шести месяцев 2026 года совокупный объем запрашиваемой бизнесом страховой защиты от киберрисков увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 12 млрд руб. «Мы наблюдаем рост на 20% количества полисов и запросов по страхованию киберрисков»,— заявил вице-президент ВСК Антон Казиев. В «АльфаСтраховании» говорят о более чем двукратном росте спроса.

Особенно заметен интерес со стороны ритейла и пищевой промышленности, отмечает руководитель отдела страхования финансовых рисков «Эльбруса» Александр Мазай. Директор департамента финансовых и профессиональных рисков страхового брокера Remind Ольга Глазкова также указывает на интерес к киберстрахованию со стороны фармацевтических компаний и обрабатывающей промышленности.

Вместе с тем участники рынка говорят о сохранении тарифов.

По данным «Эльбруса» и ВСК, тарифная вилка составляет 0,5–1,5%. В «АльфаСтраховании» оценивают средний ориентир по стоимости менее 1% от страховой суммы. При этом «ценой полиса также можно легко управлять», отмечает директор департамента страхования финансовых рисков и ответственности компании Денис Зенка. По его словам, крупный бизнес для снижения стоимости часто выбирает франшизу 20–30% от стоимости полиса.

В целом, по оценке госпожи Глазковой, объем собранных премий вырос примерно на 20%, до 1–1,2 млрд руб. без учета коробочных продуктов. Количество договоров коробочного страхования от киберрисков не превышает нескольких тысяч штук, указывает финансовый эксперт Андрей Бархота. По его оценке, объем рынка с учетом «коробок» достигает 3,5 млрд руб.

Киберстрахование защищает бизнес от рисков, связанных с использованием интернета, хранением и обработкой данных, а также работой с ИT-инфраструктурами. Как правило, полис покрывает убытки, наступившие в результате кибератак, действий нелояльных сотрудников, технических сбоев. К ним относятся потери от перерыва в деятельности, компенсация вреда третьим лицам, расходы на восстановление работоспособности ИT-систем, расследование происшествия, дешифрование данных.

По словам экспертов, рост лимитов связан с ростом атак на бизнес. Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году выросло на 68%, следует из данных «Лаборатории Касперского». По данным ЦБ, в первом полугодии объем похищенных средств юрлиц превысил 1,4 млрд руб., почти в три раза больше, чем годом ранее. Резонансные случаи за последние два года — кибератаки на СДЭК, «Верный», «Винлаб», «Аэрофлот».

В страховых компаниях отмечают, что рынок киберстрахования находится на ранней стадии развития, поэтому статистика убытков еще не накоплена в достаточном объеме. «Это позволяет страховщикам удерживать низкие тарифы для привлечения клиентов»,— поясняет Денис Зенка. «Страховые премии растут в абсолютных цифрах, и, пока нет "громких" выплат на растущем рынке, нет причин поднимать тарифы»,— считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Вместе с тем он не исключает, что коррекция будет «после ощутимых страховых событий и выплат». По оценке Андрея Бархоты, убыточность сегмента в настоящее время находится на уровне 75%.

Юлия Пославская