Силовики задержали экс-кандидата в мэры Нижнего Тагила Ванаева
Правоохранительные органы задержали в Новоуральске (Свердловская область) главу «Инвестжилстроя» и бывшего кандидата в мэры Нижнего Тагила в 2023 году Никиту Ванаева, сообщил источник «Ъ-Урал» в силовой среде. Ему инкриминировали получение взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). Суд арестовал его на два месяца.
По словам собеседника «Ъ-Урал», с января 2023 года по декабрь 2025 года Никита Ванаев, занимая должность генерального директора указанной компании, получил взятку за содействие интересам одной из коммерческих организаций при заключении и исполнении договоров, а также за общее покровительство ее деятельности. Используя служебное положение, руководитель муниципальной компании, как полагают правоохранительные органы, мог способствовать принятию решений в интересах взяткодателя.
«Примечательно, что фигурант уголовного дела руководил компанией, полностью принадлежащей Новоуральскому городскому округу. Уставный капитал "Инвестжилстроя" превышает 1,1 млрд руб. Организация занимается строительством многоквартирных домов, развитием жилищной инфраструктуры, операциями с недвижимостью и предоставлением жилищных займов населению. Таким образом, в распоряжении руководителя находились значительные муниципальные активы, а его управленческие решения непосредственно затрагивали имущественные и экономические интересы города», — подчеркнул собеседник «Ъ-Урал».
Возглавляемая Никитой Ванаевым компания участвовала в реализации жилищных проектов и распоряжении значительными имущественными ресурсами. Кроме указанного, силовики проверяют сведения о коммерческой деятельности родственников обвиняемого: Миры Ванаевой и Натальи Котовой, участниц ООО «Гринграсс».
В 2023 году Никита Ванаев заявлялся на выборы градоначальника Нижнего Тагила. В частности, обвиняемый планировал решить проблемы с экологией, транспортными развязками и здравоохранением в Нижнем Тагиле. «Самые главные проблемы жителей, на мой взгляд, это чистые дороги, освещение улиц, транспортная доступность и здравоохранение, в связи с тем, что Нижний Тагил старопромышленный город»,— отмечал он.