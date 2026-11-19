По словам собеседника «Ъ-Урал», с января 2023 года по декабрь 2025 года Никита Ванаев, занимая должность генерального директора указанной компании, получил взятку за содействие интересам одной из коммерческих организаций при заключении и исполнении договоров, а также за общее покровительство ее деятельности. Используя служебное положение, руководитель муниципальной компании, как полагают правоохранительные органы, мог способствовать принятию решений в интересах взяткодателя.