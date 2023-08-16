Управленец из Новоуральска претендует на пост мэра Нижнего Тагила

Генеральный директор «Инвестжилстрой» Никита Ванаев подал документы на участие в выборах главы Нижнего Тагила (Свердловская область). Информацию о выдвижении «Ъ-Урал» подтвердил сам кандидат. «Я работаю в Новоуральске, однако Нижний Тагил мне знаком, мы делали много проектов в этом городе, поэтому местные проблемы мне известны. Считаю, что могу быть полезен для народа и горожан»,— рассказал он.
В частности, господин Ванаев планирует решить проблемы с экологией, транспортными развязками и здравоохранением в Нижнем Тагиле. «Самое главные проблемы жителей, на мой взгляд, это чистые дороги, освещение улиц, транспортная доступность и здравоохранение, в связи с тем, что Нижний Тагил старопромышленный город»,— отметил он и похвалил действующего главу города Владислава Пинаева за качественное водоснабжение Нижнего Тагила и очистку Черноисточинского водохранилища. По словам господина Ванаева, в случае победы он продолжит работу мэра в этом направлении.
Напомним, действующий мэр Владислав Пинаев, который возглавляет Нижний Тагил с 2018 года, также подал документы на участия в выборах главы города. Кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы с 14 по 25 августа. Первый этап отбора кандидатов на пост мэра назначен на 27 сентября. Главу Нижнего Тагила будет отбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.