Управленец из Новоуральска претендует на пост мэра Нижнего Тагила

Генеральный директор «Инвестжилстрой» Никита Ванаев подал документы на участие в выборах главы Нижнего Тагила (Свердловская область). Информацию о выдвижении «Ъ-Урал» подтвердил сам кандидат. «Я работаю в Новоуральске, однако Нижний Тагил мне знаком, мы делали много проектов в этом городе, поэтому местные проблемы мне известны. Считаю, что могу быть полезен для народа и горожан»,— рассказал он.

В частности, господин Ванаев планирует решить проблемы с экологией, транспортными развязками и здравоохранением в Нижнем Тагиле. «Самое главные проблемы жителей, на мой взгляд, это чистые дороги, освещение улиц, транспортная доступность и здравоохранение, в связи с тем, что Нижний Тагил старопромышленный город»,— отметил он и похвалил действующего главу города Владислава Пинаева за качественное водоснабжение Нижнего Тагила и очистку Черноисточинского водохранилища. По словам господина Ванаева, в случае победы он продолжит работу мэра в этом направлении.

Напомним, действующий мэр Владислав Пинаев, который возглавляет Нижний Тагил с 2018 года, также подал документы на участия в выборах главы города. Кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы с 14 по 25 августа. Первый этап отбора кандидатов на пост мэра назначен на 27 сентября. Главу Нижнего Тагила будет отбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.

Василий Алексеев

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