Зданию Тамбовского драмтеатра подберут нового подрядчика за 124 млн рублей
«Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Единая служба заказчика"» объявило поиск подрядчика на капитальный ремонт фасадов, кровли и замену окон объекта культурного наследия регионального значения «Здание театра имени Луначарского» («Тамбовтеарт»), расположенного в облцентре по улице Интернациональная, 15. Это следует из «госзакупок».
Чиновники предлагают выполнить работы в драматеатре за 124,03 млн руб. Работы финансируются за счет собственных средств заказчика, поступивших в форме субсидии на реализацию мероприятий национального проекта «Семья».
Согласно смете, основные усилия будут направлены на капремонт архитектурных деталей фасадов (общей стоимостью около 69 млн руб.). По графику, все ключевые этапы ремонта запланированы на период с января по декабрь 2027 года включительно.
Также внимание уделено замене всех оконных блоков и дверей. Предусмотрены расходы на кровельные работы и утилизацию строительного мусора.
Конкурс размещен сегодня, 19 ноября. Заявки участников принимаются до 7 декабря. Финансирование включает непредвиденные затраты — 2,5 млн руб. «Ъ-Черноземье» писал летом, что обновлением здания занималось ленинградское ООО «Проспект-в». Исполнить обязательства нужно было до 4 декабря 2027 года. Было выделено семь этапов, но на сегодня, по данным «госзакупок», исполнение контракта прекращено.
Вчера губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на своей второй прямой линии упомянул ситуацию с реконструкцией театра. Задержка ремонта возникла из-за подрядчика, который установил строительные леса, но не справился с объемом работ. Он отметил, что компанию заменят.