Вчера губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на своей второй прямой линии упомянул ситуацию с реконструкцией театра. Задержка ремонта возникла из-за подрядчика, который установил строительные леса, но не справился с объемом работ. Он отметил, что компанию заменят.