Министром молодежной политики Липецкой области стал 27-летний Арсений Болдырев
Правительство Липецкой области 18 ноября сообщило о назначении нового руководителя регионального министерства молодежной политики — им стал Арсений Болдырев. До назначения он возглавлял АНО «Область будущего». Информация о новом руководителе ведомства еще не внесена в ЕГРЮЛ, там министром по-прежнему значится Светлана Карелина.
Арсений Болдырев родился в октябре 1999 года в Липецке. В 2021-м окончил Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) по специальности «Металлургия», в 2022-м — Московский государственный институт культуры (МГИК) по специальности «Менеджмент», в 2023-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность Арсений Болдырев начинал методистом в ДК «Рудничный» города Липецка. Затем работал там же заведующим культурно-массовым отделом и художественным руководителем. С 2022 года возглавлял региональное отделение Союза молодежи. С 2023-го по 2025 год был начальником отдела по работе с молодежью в липецкой мэрии. Затем перешел в областное министерство внутренней политики на должность начальника отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества.
В конце сентября в облправительстве сообщали, что 35-летняя Светлана Карелина вернулась к работе на посту министра молодежной политики после окончания отпуска по уходу за ребенком. Она возглавила ведомство в 2018 году и с того времени дважды уходила в декрет. Причина смены руководства в министерстве не озвучивается.