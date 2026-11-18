Трудовую деятельность Арсений Болдырев начинал методистом в ДК «Рудничный» города Липецка. Затем работал там же заведующим культурно-массовым отделом и художественным руководителем. С 2022 года возглавлял региональное отделение Союза молодежи. С 2023-го по 2025 год был начальником отдела по работе с молодежью в липецкой мэрии. Затем перешел в областное министерство внутренней политики на должность начальника отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества.