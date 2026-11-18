Артуру Мамедову 43 года. В 2005 году он окончил липецкий филиал Воронежского института МВД РФ по специальности «Юриспруденция», в 2020 году — московский РАНХиГС по направлению «Специалист в социальной сфере». Многократно проходил повышение квалификации.

До 2015 года работал в ГУ МЧС России по Липецкой области. После — в госучреждении «Центр кластерного развития туризма Липецкой области», где дошел до должности замдиректора по стратегическому планированию. Далее работал в также подконтрольном властям региона «Центре развития культуры и туризма Липецкой области» и областном управлении культуры и искусства, реструктуризированном в министерство культуры. Последняя занимаемая должность — заместитель министра. Женат, воспитывает сына и дочь.