Последний Рабат наступает
На выборах президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино будут противостоять француз и японец
На главных спортивных выборах будущего года — главы Международной федерации футбола (FIFA) — у действующего руководителя структуры Джанни Инфантино будут два соперника. В качестве кандидатов на этот пост зарегистрировались президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло и почетный президент Японской футбольной ассоциации (JFA) Кодзо Тасима. Оба сыграют прежде всего на грандиозных проблемах господина Инфантино, которые связаны со скандалом из-за попытки продажи медиаправ на чемпионаты мира. А предвыборную интригу обеспечивают не только сложности с подсчетом его вероятных сторонников и противников, но и угрожающие швейцарскому функционеру в ближайшие месяцы процессы на юридическом и политическом поле.
В ночь на 19 ноября истек срок для выдвижения кандидатур для участия в очередных выборах президента Международной федерации футбола. Они состоятся в марте будущего года в Рабате. FIFA объявила, что приняла заявки от трех человек: действующего главы структуры Джанни Инфантино, занимающего свой пост с 2016 года, а также президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло и почетного президента Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасимы. FIFA пояснила, что все три направлены в Комитет по выборам организации. Он проверит их на соответствие регламенту федерации, а утвердит не позднее 18 февраля.
Ранее о намерении баллотироваться на президентский пост также заявлял соотечественник Джанни Инфантино, бывший швейцарский футболист Рамон Вега. Однако в официального кандидата он так и не превратился, судя по всему, из-за невыполнения базового условия. Для подачи заявки необходима формальная поддержка как минимум от пяти национальных ассоциаций. Именно их представители будут голосовать за кандидатов на конгрессе в Рабате.
Мероприятие в марокканской столице в любом случае превратилось бы в важное событие, поскольку речь идет о выборах лидера крупнейшей спортивной федерации, которая контролирует наиболее популярный вид и доходы которой соответствуют доходам корпораций-гигантов.
В завершающемся в этом году четырехлетнем цикле они, по прогнозам, составят около $15 млрд.
Ни одна другая федерация не обладает возможностями и ресурсами, сопоставимыми с теми, что имеет FIFA. А дополнительный интерес к конгрессу в Рабате обеспечит высочайший градус электоральной интриги, в минувшие несколько месяцев претерпевшей ряд радикальных трансформаций.
В середине лета, когда в Северной Америке шел чемпионат мира, состав которого по инициативе Джанни Инфантино был расширен с 32 до 48 сборных прежде всего ради как раз увеличения поступлений в бюджет FIFA, его переизбрание на четвертый президентский срок выглядело чисто «техническим». FIFA отчитывалась о «свыше 200» национальных ассоциациях из входящих в нее в общей сложности 211, которые гарантировали, что будут голосовать за него. И с этой цифрой никто не спорил, высказывая сомнения насчет прочности позиций господина Инфантино.
С ног на голову все перевернул разразившийся вскоре после окончания мирового первенства грандиозный скандал из-за попытки Джанни Инфантино создать новую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Она вызвала яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, заставивших господина Инфантино быстро отказаться от своей идеи. Однако даже этот отказ все равно, казалось, нанес ему колоссальный репутационный ущерб.
Критиковали Джанни Инфантино все: региональные конфедерации, известные тренеры и футболисты, уходящие в отставку ключевые сотрудники FIFA, называвшие его «волюнтаристом» и намекавшие на диктаторские замашки шефа.
Еще в августе у экспертов было в тренде рассуждать как о вполне реальном варианте о добровольной отставке господина Инфантино. Шансы добиться успеха в Марокко все равно сведены к минимуму пятном позора.
Однако дальше с раскладом произошла ничуть не менее неожиданная метаморфоза. Джанни Инфантино идею во что бы то ни стало должность сохранить на свалку не выбросил. А его котировки вновь выросли по двум причинам.
Первая — это заявления о поддержке, несмотря на вызванный скандалом с FFE резонанс, от некоторых отдельных национальных ассоциаций, в первую очередь африканских, и даже целой Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Вторая, не исключено, еще более важная — это отказ от конкуренции с ним самых очевидных среди потенциальных соперников.
Решили не ввязываться в борьбу ни президенты Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF Александр Чеферин с Виктором Монтальяни, ни легендарный тренер Арсен Венгер, хотя в нем видели фигуру, способную легко объединить всю оппозицию.
Противостоять Джанни Инфантино будут в итоге два человека, которых и с натяжкой не отнесешь к «супертяжеловесам» футбольной политики. У Филиппа Диалло и Кодзо Тасимы хорошая репутация «больших дипломатов», «приверженцев открытости», «людей, преданных футбольной семье» и в этом смысле как бы выгодно отличающихся от господина Инфантино в своих странах и в своих региональных конфедерациях. Однако за их пределами их знают плохо. Даже, скорее всего, хуже, чем десять лет назад знали работавшего генеральным секретарем UEFA молодого Джанни Инфантино, которого на верхушку футбольной иерархии вынес предыдущий большой кризис — коррупционный. Он отправил либо в тюрьму, либо просто в отставку всю элиту FIFA вместе с ее президентом Зеппом Блаттером.
Сейчас столбик градусника интриги застыл, похоже, в точке полной неопределенности. И математика точнее определить перспективы Джанни Инфантино и его соперников не сильно помогает из-за условности подсчетов. Например, UEFA, презентовавшая Филиппа Диалло как «согласованного» кандидата,— это аж 55 голосов. У Конфедерации футбола Африки (CAF), рассматривающейся как опора господина Инфантино, на голос меньше. Но никто не поручится, что Европа и в самом деле сплотится вокруг господина Диалло, потому что в UEFA существуют различные мнения насчет будущего FIFA. Как никто не поручится, что африканцы не вспомнят о происхождении президента FFF и его отце — популярном сенегальском боксере. И Азиатская футбольная конфедерация с ее 47 голосами, так вовремя подставившая плечо Джанни Инфантино, как-то чересчур благосклонно отнеслась к выдвижению Кодзо Тасимы, который, как и Филипп Диалло, наверняка построит предвыборную программу на противопоставлении своих принципов авторитарным методам слишком увлекшегося коммерцией господина Инфантино. В общем, и Азия не то чтобы едина. CONCACAF (41 голос), на президента FIFA нападавшая вместе с UEFA отчаянно, также в плане приоритетов не монолит. В конце концов, в эту конфедерацию входит страна, которую возглавляет друг Джанни Инфантино Дональд Трамп, получивший от швейцарца в прошлом году Премию мира. Пусть футбольную, но награжденного порадовавшую.
Агентство AP, базируясь на данных своих источников, все-таки решилось подсчитать предварительное распределение голосов.
По его версии, за Джанни Инфантино — 105 национальных ассоциаций, а против — 50. Еще полсотни с лишним не определились.
Соотношение вроде бы благоприятное для господина Инфантино. Для победы в первом туре, в котором отцепится аутсайдер из тройки, наверняка маловато: в нем нужно собрать две трети голосов. Для победы во втором туре — по идее, самое оно. В нем уже хватит простого большинства. Но авторы мини-исследования честно подчеркивают: информация нуждается в проверке, а еще ситуация жутко неустойчивая. К тому же неустойчивости, туманности ей добавляют проблемы, с которыми может столкнуться Джанни Инфантино в предшествующие выборам месяцы. BBC и The Telegraph, перечисляя решающие факторы нынешней кампании, вообще ссылаются прежде всего на них.
UEFA по-прежнему угрожает Джанни Инфантино судебным преследованием, стремясь доказать, что своей деятельностью он нанес ущерб футбольному сообществу. А в январе господина Инфантино ждут в Конгрессе США, уже демократическом и не лояльном его другу Дональду Трампу. Показания, кажется, придется дать по широкому кругу вопросов. В списке и «дело FFE», и «ненормальный», основанный на незаконных подарках и преференциях характер сотрудничества президента FIFA с господином Трампом, и внезапно, вопреки всем правилам отмененная на чемпионате мира дисквалификация форварда американской сборной Фоларина Балогана, и даже сомнительное разрешение на работу для иммигрантки-горничной в доме господина Инфантино в Майами. Но мелочей-то в таких процессах не бывает. Так что расклад до марта, видимо, еще неоднократно поменяется.