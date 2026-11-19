Сейчас столбик градусника интриги застыл, похоже, в точке полной неопределенности. И математика точнее определить перспективы Джанни Инфантино и его соперников не сильно помогает из-за условности подсчетов. Например, UEFA, презентовавшая Филиппа Диалло как «согласованного» кандидата,— это аж 55 голосов. У Конфедерации футбола Африки (CAF), рассматривающейся как опора господина Инфантино, на голос меньше. Но никто не поручится, что Европа и в самом деле сплотится вокруг господина Диалло, потому что в UEFA существуют различные мнения насчет будущего FIFA. Как никто не поручится, что африканцы не вспомнят о происхождении президента FFF и его отце — популярном сенегальском боксере. И Азиатская футбольная конфедерация с ее 47 голосами, так вовремя подставившая плечо Джанни Инфантино, как-то чересчур благосклонно отнеслась к выдвижению Кодзо Тасимы, который, как и Филипп Диалло, наверняка построит предвыборную программу на противопоставлении своих принципов авторитарным методам слишком увлекшегося коммерцией господина Инфантино. В общем, и Азия не то чтобы едина. CONCACAF (41 голос), на президента FIFA нападавшая вместе с UEFA отчаянно, также в плане приоритетов не монолит. В конце концов, в эту конфедерацию входит страна, которую возглавляет друг Джанни Инфантино Дональд Трамп, получивший от швейцарца в прошлом году Премию мира. Пусть футбольную, но награжденного порадовавшую.