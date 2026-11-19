Врачи разрешили Алькарасу продолжить выступление на итоговом турнире ATP
Третья ракетка мира Карлос Алькарас успешно прошел медицинское обследование. Как сообщает журналист Хосе Моргадо, испанец продолжит выступление на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Во втором матче группового этапа против россиянина Даниила Медведева, занимающего пятое место в рейтинге ATP, испанскому теннисисту потребовался медицинский тайм-аут — он почувствовал дискомфорт в задней поверхности левого бедра. После помощи физиотерапевта Алькарас продолжил встречу и одержал победу со счетом 6:2, 6:4.
Сегодня испанец отменил тренировку, поскольку ему было необходимо пройти МРТ-сканирование. От результатов обследования зависело его дальнейшее участие в итоговом турнире, а также выступление за сборную в финальной части Кубка Дэвиса.
Алькарас одержал победу в первых двух матчах группового этапа: в первой встрече он со счетом 6:2, 6:2 обыграл восьмую ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо. 20 ноября испанцу предстоит сыграть с итальянцем Флавио Коболли (6-й в мире).
Итоговый турнир, в котором принимают участие восемь лучших теннисистов сезона, проходит в Турине. Состязание завершится 22 ноября. Его общий призовой фонд составляет $15,75 млн. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, досрочно завершивший сезон из-за травмы.