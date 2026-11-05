Джанни Инфантино погрозили с Востока

Однако дальнейшие события снова их повысили. Дело в том, что, несмотря на скандал, конкурентов-тяжеловесов у Джанни Инфантино не появилось. Единственный, кто ранее анонсировал намерение соперничать с ним на выборах,— это бывший швейцарский футболист Рамон Вега, не имеющий реального веса в футбольном истеблишменте. А президенты UEFA и объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF Александр Чеферин и Виктор Монтальяни, самые яростные критики и самые очевидные и опасные среди потенциальных оппонентов господина Инфантино, от участия в них успели отказаться. Между тем дедлайн для подачи заявок от кандидатов совсем близко. Это 18 ноября.