Джанни Инфантино погрозили с Востока
Соперником президента FIFA на очередных выборах станет японец Кодзо Тасима
У действующего главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, чья репутация оказалась серьезно подпорчена скандалом с попыткой продать медиаправа на чемпионаты мира частным инвесторам, возможно, появился первый серьезный конкурент на очередных президентских выборах в марте будущего года. Участвовать в них решил почетный президент Федерации футбола Японии, опытный футбольный функционер Кодзо Тасима. Источники утверждают, что он рассчитывает не столько на голоса представителей Азиатской футбольной конфедерации (AFC), недавно неожиданно поддержавшей господина Инфантино, сколько на голоса от оппонирующих ему структур — прежде всего Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
О своем участии в выборах президента Международной федерации футбола, которые состоятся в марте будущего года в Рабате, 68-летний Кодзо Тасима заявил в интервью изданию Sports Nippon. В нем он сообщил о «полной поддержке» своей кандидатуры со стороны Федерации футбола Японии, почетным президентом которой является, а также о том, что хочет, чтобы FIFA в своей деятельности соответствовала «укоренившимся» в его структуре принципам «честности и открытости».
Эта новость еще добавляет интриги выборам руководителя головной футбольной структуры, которой в них и так было полным-полно.
В первую очередь ее обеспечил грандиозный летний скандал с попыткой действующего президента FIFA Джанни Инфантино создать новую структуру FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам.
Эта идея вызвала яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, заставивших господина Инфантино быстро отказаться от своей идеи. Однако даже этот отказ все равно, казалось, нанес ему колоссальный репутационный ущерб, сводящий к минимуму только что выглядевшие чуть ли не стопроцентными шансы переизбраться на четвертый президентский срок.
Однако дальнейшие события снова их повысили. Дело в том, что, несмотря на скандал, конкурентов-тяжеловесов у Джанни Инфантино не появилось. Единственный, кто ранее анонсировал намерение соперничать с ним на выборах,— это бывший швейцарский футболист Рамон Вега, не имеющий реального веса в футбольном истеблишменте. А президенты UEFA и объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF Александр Чеферин и Виктор Монтальяни, самые яростные критики и самые очевидные и опасные среди потенциальных оппонентов господина Инфантино, от участия в них успели отказаться. Между тем дедлайн для подачи заявок от кандидатов совсем близко. Это 18 ноября.
Еще важнее, что в конце октября Джанни Инфантино получил гарантии поддержки со стороны очень крупной конфедерации. Причем это была Азиатская футбольная конфедерация, которая на пике кризиса выглядела надежной союзницей противостоявших господину Инфантино UEFA и CONCACAF.
Вступление в предвыборную гонку Кодзо Тасимы снова меняет расклад.
Во-первых, у Джанни Инфантино теперь точно будет соперник с довольно большим функционерским опытом. Кодзо Тасима более десяти лет входит в Совет FIFA, высший исполнительный орган федерации. А ESPN характеризует его как «уважаемого» в футбольной среде чиновника, пользующегося репутацией «искусного дипломата».
Во-вторых, выдвижение Кодзо Тасимы демонстрирует, что заявление AFC о «полной поддержке» господина Инфантино все же не совсем соответствует действительности. Именно о полной речи не идет.
Правда, по данным The Guardian, господин Тасима собирается опираться на голоса коллег отнюдь не из своего региона. Если верить источникам издания, он ориентируется прежде всего на Европу, став, таким образом, чем-то вроде замены решившему не бросать вызов Джанни Инфантино Александру Чеферину.