Джанни Инфантино ждут в палате
Президент FIFA может предстать перед Конгрессом США для дачи показаний
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, возможно, будет вынужден дать показания Конгрессу США. Ожидается, что уже в январе он получит повестку. Инициатора расследования действий господина Инфантино конгрессмена-демократа Джейми Раскина интересует все, что касается связей главы FIFA и президента США Дональда Трампа. Для Джанни Инфантино необходимость свидетельствовать перед конгрессменами совсем некстати. В марте следующего года предстоят новые выборы президента FIFA. Пока Джанни Инфантино считается фаворитом, но не исключено, что ему придется сообщить Конгрессу сведения, которые могут быть использованы его противниками.
В январе 2027 года президент FIFA Джанни Инфантино, по всей видимости, получит повестку с требованием предстать перед конгрессменами США и ответить на их вопросы. Об этом 10 ноября со ссылкой на «множество источников» сообщило издание The Telegraph. Инициатор расследования, конгрессмен Джейми Раскин, который именно в январе с высокой долей вероятности возглавит комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства, «охотится» за господином Инфантино уже несколько месяцев.
Еще летом он письменно уведомил Джанни Инфантино о том, что ведет расследование относительно связей последнего с президентом США Дональдом Трампом. Господин Раскин настаивал на том, чтобы FIFA предоставила любые документы и сообщения, касающиеся подарков, выплат или выгод, предоставленных президенту Трампу и его соратникам. Также в письме содержалось требование раскрыть журналы посещений офиса, арендованного FIFA в Trump Tower. По мнению конгрессмена Раскина, сотрудничество Дональда Трампа и Джанни Инфантино носило «совершенно ненормальный» характер, что и вызывало вопросы относительно отсутствия в нем некоей личной заинтересованности сторон.
Летнее требование конгрессмена Раскина FIFA было проигнорировано. Большинство в Конгрессе составляли республиканцы, так что официальную повестку Джанни Инфантино не направили.
А без таковой Джейми Раскин мог бы еще долго писать письма, которые оставались бы без ответа. Но после прошедших в начале ноября промежуточных выборов большинство как в Палате представителей, так и в Сенате перешло к демократам. Так что теперь дело Инфантино заиграет новыми красками.
The Telegraph утверждает, что круг вопросов, интересующих Джейми Раскина по означенному делу, стал шире. Конгрессмена интересуют, например, обстоятельства скандальной истории, случившейся по ходу прошедшего как раз летом в США, Канаде и Мексике чемпионата мира, в результате которой по просьбе президента Трампа FIFA вопреки собственным правилам отменила дисквалификацию игрока американской сборной Фоларина Балогана. Джейми Раскин не мог пройти и мимо самого громкого скандала «эпохи Инфантино» — неудавшейся попытки президента FIFA продать часть коммерческих прав на чемпионаты мира структуре, подконтрольной Джошуа Кушнеру, брату зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
К слову, уверяют источники, братья Кушнер тоже получат повестки. Есть и еще один, потенциально опасный для Джанни Инфантино эпизод. Речь о том, что он якобы обратился к Карлосу Кордейро, своему главному посреднику в отношениях с Трампом, с просьбой помочь в получении разрешения на работу для иммигрантки-горничной в его доме в Майами. Разумеется, в обход стандартного порядка. Разрешение горничная, по всей видимости, получила, поскольку из данных налоговой службы США следует, что ей начислялась официальная зарплата. Критики господина Инфантино утверждают, что даже эти расходы он переложил на FIFA, в последней уверяют, что это неправда и затраты на прислугу президент FIFA несет сам.
Игнорирование повестки Конгресса, равно как отказ от дачи показаний или предоставления документов, в США квалифицируется как «неуважение к Конгрессу» и является уголовно наказуемым деянием.
В 2022 году бывший советник Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон был приговорен к четырем месяцам тюрьмы как раз за «неуважение к Конгрессу». Так что просто отмахнуться от конгрессмена Раскина Джанни Инфантино будет непросто. Но тут важно, когда именно Джейми Раскину удастся задать вопросы президенту FIFA. Критикам последнего, очевидно, хотелось бы, чтобы слушания по этому вопросу прошли до 18 марта следующего года. На этот день назначены выборы президента FIFA.
Пока Джанни Инфантино, несмотря на громкий скандал, вызванный попыткой «продать» чемпионаты мира, и последовавшие требования его отставки, остается их фаворитом. Единственный его серьезный конкурент — почетный президент Федерации футбола Японии, опытный футбольный функционер Кодзо Тасима — вступил в гонку только на прошлой неделе. Голосов только Старого света (Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступает в роли ключевого противника господина Инфантино) и отчасти Азиатской конфедерации футбола (AFC) ему не хватит. Но если в ходе общения господина Инфантино с конгрессменами вскроются какие-то любопытные детали, все еще может измениться.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 12