Джанни Инфантино ждут в палате

К слову, уверяют источники, братья Кушнер тоже получат повестки. Есть и еще один, потенциально опасный для Джанни Инфантино эпизод. Речь о том, что он якобы обратился к Карлосу Кордейро, своему главному посреднику в отношениях с Трампом, с просьбой помочь в получении разрешения на работу для иммигрантки-горничной в его доме в Майами. Разумеется, в обход стандартного порядка. Разрешение горничная, по всей видимости, получила, поскольку из данных налоговой службы США следует, что ей начислялась официальная зарплата. Критики господина Инфантино утверждают, что даже эти расходы он переложил на FIFA, в последней уверяют, что это неправда и затраты на прислугу президент FIFA несет сам.