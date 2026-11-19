В Самарской и Ульяновской областях объявлен отбой ракетной опасности
В связи с этим работа общественного транспорта в Самаре была временно приостановлена
Режим «Ракетная опасность» отменен в Самарской и Ульяновской областях вечером в четверг, 19 ноября. Об этом сообщили региональные власти.
Ракетная опасность объявлялась в регионах днем в пятницу. В связи с этим включались сирены.
Работа общественного транспорта (за исключением метро) в Самаре была приостановлена. В настоящее время транспорт работает в штатном режиме.
В аэропортах регионов вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Ряд рейсов был задержан.