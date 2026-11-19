В Ярославле женщину осудили за угрозы учителю в школе
Кировский райсуд Ярославля приговорил 45-летнюю местную жительницу к 300 часам обязательных работ за угрозы физической расправой и убийством учителю школы, где учится ее дочь. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в ноябре 2025 года в фойе образовательного учреждения. Женщина в грубой форме и активно жестикулируя высказала социальному педагогу угрозы физического насилия и убийства в адрес учителя средних и старших классов.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2025 года Кировский районный суд отказал следствию в заключении обвиняемой под стражу и избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. В октябре 2026 года стало известно, что расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.
Женщину признали виновной в хулиганстве с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).