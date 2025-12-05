Ярославский суд не стал арестовывать обвиняемую в угрозах учителю

Кировский районный суд Ярославля отказал следователю в заключении под стражу Лилит Мстоян, обвиняемой в хулиганстве и угрозах учителю школы, и в качестве меры пресечения назначил запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Мстоян обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения).

«На обвиняемую возложена обязанность являться по вызовам следователя и суда, а также соблюдать запреты: посещать жилой квартал, ограниченный улицами Городской Вал, Б. Октябрьской, Лисицина, С.-Щедрина, общаться с участниками уголовного дела»,— сообщили в пресс-службе.

Информация об угрозах в адрес педагога ранее появилась на странице сообщества «Русская община Ярославль». В ходе проверки следователи установили, что в ноябре 44-летняя женщина при отсутствии веской причины и явного повода в грубой форме высказала недовольство организацией учебного процесса и оценкой успеваемости своей дочери социальному педагогу школы, а также угрожала применением физического насилия и убийства одного из педагогов. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Алла Чижова