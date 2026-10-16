Мать школьницы предстанет перед судом за угрозы педагогу в Ярославле

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в хулиганстве с угрозой применения насилия. По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина угрожала физической расправой и убийством одному из педагогов школы, где учится ее дочь. Дело направлено в суд. Об этом сообщает СУ СК России по Ярославской области.