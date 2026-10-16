Мать школьницы предстанет перед судом за угрозы педагогу в Ярославле
В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в хулиганстве с угрозой применения насилия. По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина угрожала физической расправой и убийством одному из педагогов школы, где учится ее дочь. Дело направлено в суд. Об этом сообщает СУ СК России по Ярославской области.
По данным следственного управления СКР по Ярославской области, инцидент произошел в школьном фойе. Женщина в грубой форме высказала социальному педагогу недовольство организацией учебного процесса и оценками дочери, а также пригрозила расправой одному из учителей. Действия обвиняемой квалифицированы как хулиганство с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2025 года Кировский районный суд отказал следствию в ходатайстве о заключении обвиняемой под стражу и избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.