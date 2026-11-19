При этом герой «Площади оружия» Винцент Веслов — не кибернетик и не физик, а лирик, автор хаулов (что-то напоминающее то ли стихи, то ли пелевинские «вбойки», то немногое, что осталось людям от литературы в век, когда литературу пишут машины) и исследователь фастлита (той литературы, которую пишут машины, достигшие в этом деле высот не очень нужного человечеству совершенства). Гуманитарий, но нетипичный — про технику он тоже знает немало и приглашение на планету Бенедикт, эвристический кластер, обитель мыслящих машин, работающих на переднем крае научного прогресса, принимает без особых колебаний.