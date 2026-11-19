Вышел новый роман Эдуарда Веркина «Площадь оружия»
Эдуард Веркин продолжает исследовать эпоху будущего, описанную в «Сороке на виселице» — романе, принесшем ему победу в прошлогодней «Большой книге». «Площадь оружия» рассказывает о событиях, происходящих на другой планете и в другой, куда более благополучной области знания. Главное в новом романе Эдуарда Веркина — вновь технологии будущего: действующие, дорабатываемые, изобретаемые.
При этом герой «Площади оружия» Винцент Веслов — не кибернетик и не физик, а лирик, автор хаулов (что-то напоминающее то ли стихи, то ли пелевинские «вбойки», то немногое, что осталось людям от литературы в век, когда литературу пишут машины) и исследователь фастлита (той литературы, которую пишут машины, достигшие в этом деле высот не очень нужного человечеству совершенства). Гуманитарий, но нетипичный — про технику он тоже знает немало и приглашение на планету Бенедикт, эвристический кластер, обитель мыслящих машин, работающих на переднем крае научного прогресса, принимает без особых колебаний.