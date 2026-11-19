На Урале управляющей сауной, где отравились посетители, избрали меру пресечения
Полевской городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий управляющей сауной «Преображение» в селе Косой Брод, где 16 ноября несколько посетителей, в том числе дети, отравились парами хлора после купания в бассейне. Ирину Гребенщикову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, администрация сауны предоставляла посетителям, в том числе услуги пользования бассейном, которые не отвечали требованиям безопасности. Это создало угрозу жизни и здоровью клиентов.
Суд запретил обвиняемой без согласия следователя общаться с потерпевшими. Также она обязана своевременно являться по вызовам следователя и в суд.
По данным прокуратуры, в день происшествия компания отмечала в сауне день рождения одного из подростков. С 14:00 до 19:00 посетители чувствовали резкий запах хлора и несколько раз жаловались на него администрации. Шестеро несовершеннолетних почувствовали себя плохо, их госпитализировали. В настоящее время состояние подростков оценивается как удовлетворительное, угрозы их жизни нет.
По факту произошедшего региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Расследованием дела заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.