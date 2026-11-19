По данным прокуратуры, в день происшествия компания отмечала в сауне день рождения одного из подростков. С 14:00 до 19:00 посетители чувствовали резкий запах хлора и несколько раз жаловались на него администрации. Шестеро несовершеннолетних почувствовали себя плохо, их госпитализировали. В настоящее время состояние подростков оценивается как удовлетворительное, угрозы их жизни нет.