Региональное управление СКР по факту произошедшего возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава ведомства поручил главе свердловского управления СКР Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.