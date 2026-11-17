Бастрыкин запросил доклад об отравлении подростков хлором на Урале
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту массового отравления посетителей бассейна в Свердловской области, передает Следком.
Инцидент произошел 16 ноября в селе Косой Брод (Полевской МО). По предварительным данным, компания отмечала в сауне день рождения одного из подростков. С 14:00 до 19:00 посетители чувствовали резкий запах хлора и несколько раз жаловались на него администрации. Шестеро несовершеннолетних почувствовали себя плохо, их госпитализировали. Сейчас состояние подростков оценивается как удовлетворительное, угрозы их жизни нет.
Региональное управление СКР по факту произошедшего возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава ведомства поручил главе свердловского управления СКР Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.