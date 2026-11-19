Предприниматели Удмуртии с начала 2026 года получили 357 льготных микрозаймов на общую сумму более 1,2 млрд руб. Республика вошла в число регионов-лидеров по предоставлению такой поддержки, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.