Бизнес Удмуртии получил более 1,2 млрд рублей льготных микрозаймов
С начала года предприниматели оформили 357 займов в региональном фонде
Предприниматели Удмуртии с начала 2026 года получили 357 льготных микрозаймов на общую сумму более 1,2 млрд руб. Республика вошла в число регионов-лидеров по предоставлению такой поддержки, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Средства предприниматели направляли на пополнение оборотного капитала, развитие производства и приобретение оборудования. В частности, на заемные деньги бизнес закупал установку лазерной резки труб, сырье для нового лакокрасочного производства, крупный рогатый скот, оборудование для стоматологии и сельскохозяйственную технику.
В Удмуртском фонде развития предпринимательства микрозаймы выдают по ставкам от 6% до 15%. Помимо них, малый и средний бизнес может воспользоваться льготными кредитами, поручительствами и гарантиями для привлечения банковского финансирования.
Всего за девять месяцев предприниматели России оформили 12,6 тыс. льготных микрозаймов на 37,3 млрд руб. Помимо Удмуртии, в число регионов-лидеров вошли Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым и Санкт-Петербург.
Как ранее сообщал «Ъ-Удмуртия», в 2026 году Удмуртский фонд развития предпринимательства планировал выдать местному бизнесу 560 микрозаймов на 1,7 млрд руб. Из этой суммы 350 млн руб. предусматривалось направить на поддержку промышленных предприятий. В 2025 году предприниматели получили 473 займа на 1,4 млрд руб. Таким образом, за девять месяцев 2026 года фонд выдал около 64% от запланированного на год количества займов и более 70% от планового объема финансирования.
По данным правительства республики, в Удмуртии работают 75,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 143 тыс. самозанятых.