«Денег много, раздать некому»

Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) заложил 1,7 млрд руб. на выдачу микрозаймов местному бизнесу в 2026 году. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 21,4% больше фактического результата 2025-го. Ставки для субъектов МСП варьируются в диапазоне 6-12%. Объем просроченной задолженности свыше 30 дней в УФРП за указанный период вырос почти вдвое, до 1,1%. Эксперты называют действующие ставки «вполне приемлемыми», но указывают на ужесточение требований к заемщикам со стороны фонда и общее снижение спроса на микрозаймы для бизнеса в условиях замедления экономики.

Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) в 2026 году планирует выдать субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 560 микрозаймов на общую сумму 1,7 млрд руб. На займы промышленным предприятиям предусмотрено 350 млн руб. Об этом гендиректор УФРП Алексей Вьюгов рассказал на заседании комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям.

По словам господина Вьюгова, в 2025 году малый и средний бизнес взял 473 микрозайма на общую сумму 1,4 млрд руб. Большинство заемщиков — представители сферы торговли и услуг. Промышленным предприятиям в том году было выдано 11 займов на 425,3 млн руб.

Напомним, УФРП выдает предпринимателям микрозаймы на сумму до 5 млн руб. по ставке 6-12%. Ставки зависят от направленности бизнеса. В частности, на займ под 6% годовых могут претендовать субъекты МСП, реализующие федеральные или региональные приоритетные проекты, социальные предприниматели, начинающие ИП и участники СВО.

Как рассказал «Ъ-Удмуртия» заместитель гендиректора УФРП Алексей Штин, в 2025 году более половины выданных средств была направлена на пополнение оборотных средств — 272 займа на сумму 774,2 млн руб. 119 договоров на 353 млн руб. предприниматели оформили на инвестиционные цели. Еще 53 займа на 167 млн руб. носили смешанный характер — и инвестиции, и оборотка одновременно.

Основным продуктом УФРП остается «Стандартный»: в 2025 году было оформлено 356 таких займов на 1 млрд руб. Программа «Начинающий» привлекла 96 заемщиков на 327 млн руб. Адресные продукты оказались менее востребованными: по продуктам «Социальный» и «Защитник (для участников СВО) было выдано по пять микрозаймов на 16,6 и 7,3 млн руб. соответственно.

Объем просроченной задолженности свыше 30 дней в УФРП за 2025 год увеличился с 0,6% до 1,1%. В фонде указывают, что этот показатель существенно ниже, чем в целом по банковской системе. По данным ЦБ РФ на конец 2025 года, доля просроченной задолженности МСП в РФ составляла 3,88%.

«По уровню процентных ставок (6-12%) мы традиционно придерживаемся нижней границы диапазона, сложившегося на рынке кредитования. Отмечу, что уровень процентных ставок по микрозаймам УФРП зависит от уровня ключевой ставки Банка России <...> В случае ее дальнейшего снижения будет рассмотрен вопрос о снижении ставок по нашим микрозаймам»,— сказал господин Штин.

Основатель компании «Титулярный советник», заслуженный экономист Удмуртии Ольга Пьянкова-Соколова, участник общественной организации «Деловая Россия», считает, что спрос на микрозаймы со стороны малого и среднего бизнеса в республике далек от «ажиотажного». Это связано с ужесточением оценки платежеспособности со стороны самого Фонда.

«Кредитоваться стали меньше, особенно субъекты малого предпринимательства. УФРП ужесточил требования к выдаче займов. Самый “больной” критерий, ограничивающий выдачу — это средняя зарплата сотрудников предприятия или ИП. Все привыкли экономить на налогах и страховых взносах, показывая минималку. В итоге либо платить страховые взносы исходя из среднеотраслевой зарплаты, либо не доплачивать взносы в бюджет и, следовательно, не получить займ под льготную ставку»,— рассказала она «Ъ-Удмуртия».

Второй фактор, ограничивающий выдачу, по наблюдениям Ольги Пьянковой-Соколовой, — общее замедление экономики в предпринимательской среде. «Многие закрываются. Это видно даже по объявлениям об аренде: предприниматели освобождают площади и оптимизируются. Люди сейчас аккумулируют средства на уплату сборов — налоговая реформа заставила всех затянуть пояса»,— констатировала эксперт.

Директор производственно-коммерческой фирмы «Промстройкомплект» Марина Лукасевич считает действующий диапазон ставок УФРП вполне приемлемым. «В текущих экономических условиях этот процент гораздо ниже банковского»,— рассказала «Ъ-Удмуртия» предприниматель. Тем не менее, госпожа Лукасевич прогнозирует сокращение объемов выдачи микрозаймов, поскольку запуск новых проектов и открытие новых направлений бизнесом сейчас «практически полностью остановились».

Карина Пырина