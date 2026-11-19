Суд в Уфе подтвердил законность штрафа директору гимназии за нападение подростка
Кировский районный суд Уфы оставил в силе постановление мирового судьи, признавшего директора гимназии, где подросток стрелял в учителя и одноклассников из пневматического автомата, виновным в нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч.1 ст. 20.35 КоАП РФ), и назначил административный штраф в 30 тыс. руб. Суд оставил жалобу защитника без удовлетворения.
Проверка выявила нарушения требований антитеррористического законодательства: не обеспечен контроль за функционированием пропускного и внутриобъектового режимов, а также не проведен контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объекта, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Пропускной режим действовал формально, директор не контролировал действия охранника, не проверялось качество охранных услуг и не усиливалась охрана.
Суд установил, что директор, как руководитель образовательной организации, имел реальную возможность соблюдения предусмотренных законом требований, но не принял зависящие от него меры.
Как сообщал «Ъ-Уфа», 17 ноября Кировский районный суд Уфы приговорил подростка, признанного виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), к двум с половиной годам воспитательной колонии.
3 февраля школьник в здании гимназии, используя пневматическое ружье, петарды и самодельные воспламеняющиеся предметы, выстрелил в преподавателя, ранив его, а также в одноклассников. После этого подросток ходил по зданию, угрожал ученикам и педагогам, беспорядочно стрелял и взрывал петарды.