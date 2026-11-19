3 февраля школьник в здании гимназии, используя пневматическое ружье, петарды и самодельные воспламеняющиеся предметы, выстрелил в преподавателя, ранив его, а также в одноклассников. После этого подросток ходил по зданию, угрожал ученикам и педагогам, беспорядочно стрелял и взрывал петарды.