В Уфе вынесли приговор подростку по делу о хулиганстве в гимназии
Кировский районный суд Уфы приговорил несовершеннолетнего, признанного виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), к двум с половиной годам воспитательной колонии, сообщает объединная пресс-служба судов Башкирии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», 3 февраля школьник в здании гимназии, используя пневматическое ружье, петарды и самодельные воспламеняющиеся предметы, выстрелил в преподавателя, ранив его, а также в одноклассников. После чего школьник ходил по зданию, угрожал ученикам и педагогам, беспорядочно стрелял и взрывал петарды.
Начальнику отдела образования Кировского района Уфы вынесли частное постановление, в котором обратили внимание на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и указали на необходимость принятия мер.